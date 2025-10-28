Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă

Marți, 28 octombrie 2025, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Medicul intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie în cadrul spitalului. Deoarece nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din spital au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o decedată, în jurul orei 6.00.

Ștefania Szabo avea 37 de ani și preluase funcție de director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău în 2020. Era medic chirurgie generală și director medical al spitalului din august 2020. A lucrat ca medic rezident în chirurgie generală la Spitalul de Urgență Floreasca (2014–2020). Era doctorand la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde absolvise Facultatea de Medicină, promoția 2013.

„Pot să vă spun, aşa cum aţi observat şi ieri la conferinţă, că totul era normal. Sunt cei de la poliţie şi cei de la ITM în cadrul spitalului. Era în timpul activităţii azi-noapte, era de gardă, avea să iasă la 8 dimineaţa, în această dimineață. (…) Doamna doctor era unul dintre medicii care avea minim șapte gărzi pe lună, plus activitate pe secţie, plus activitate medicală, fiecare zi era intercalată. (…) Ultimul consult unde a fost prezentă, a fost pe la ora 00 azi-noapte, apoi a urcat la camera de gardă. Ce s-a întâmpalt ulterior, nu ştim”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului județean de urgențe Buzău, citat de Observatornews.

Sursa foto: facebook Carmen Orban