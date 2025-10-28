DNSC demontează mit-ul: „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde.“

Directoratul Național de Securitate Cibernetică demontează mit-ul „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde“. În realitate, potrivit DNSC, mulți dintre atacatorii cibernetici nu vizează o persoană anume. „Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare”, anunță DNSC.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează o nouă atenționare cu privire la atacatorii cibernetici, demontând mit-ul „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde”.

„Realitate: Mulți atacatori cibernetici vizează utilizatorii obișnuiți deoarece aceștia pot avea măsuri de securitate mai slabe. Mai mult, infractorii din online nu vizează o persoană anume, ci transmit același mesaj către un număr cât mai mare de potențiale victime”, precizează DNSC.

De ce ești și tu o țintă?

Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare.

Atacatorii pot compromite conturile tale pentru a lansa atacuri mai ample sau pentru a răspândi malware.

Dispozitivul tău poate fi infectat și controlat de la distanță, fără ca tu să știi, pentru a fi folosit într-un atac masiv alături de alte dispozitive.

Cum te poți proteja?