DNSC demontează mit-ul: „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde.“

Directoratul Național de Securitate Cibernetică demontează mit-ul „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde“. În realitate, potrivit DNSC, mulți dintre atacatorii cibernetici nu vizează o persoană anume. „Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare”, anunță DNSC.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează o nouă atenționare cu privire la atacatorii cibernetici, demontând mit-ul „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde”.
„Realitate: Mulți atacatori cibernetici vizează utilizatorii obișnuiți deoarece aceștia pot avea măsuri de securitate mai slabe. Mai mult, infractorii din online nu vizează o persoană anume, ci transmit același mesaj către un număr cât mai mare de potențiale victime”, precizează DNSC.
De ce ești și tu o țintă?
- Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare.
- Atacatorii pot compromite conturile tale pentru a lansa atacuri mai ample sau pentru a răspândi malware.
- Dispozitivul tău poate fi infectat și controlat de la distanță, fără ca tu să știi, pentru a fi folosit într-un atac masiv alături de alte dispozitive.
Cum te poți proteja?
- Folosește parole puternice și activează autentificarea în doi pași (2FA).
- Nu accesa linkuri sau atașamente suspecte.
- Actualizează-ți constant dispozitivele și aplicațiile pentru a elimina vulnerabilitățile.
- Nu subestima riscurile! Securitatea online este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.