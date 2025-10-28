- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

DNSC demontează mit-ul: „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde.“

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
atacator cibernetic
Foto sursă: Facebook - DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică demontează mit-ul „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde“. În realitate, potrivit DNSC, mulți dintre atacatorii cibernetici nu vizează o persoană anume. „Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare”, anunță DNSC.

- Publicitate -

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează o nouă atenționare cu privire la atacatorii cibernetici, demontând mit-ul „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde”.

„Realitate: Mulți atacatori cibernetici vizează utilizatorii obișnuiți deoarece aceștia pot avea măsuri de securitate mai slabe. Mai mult, infractorii din online nu vizează o persoană anume, ci transmit același mesaj către un număr cât mai mare de potențiale victime”, precizează DNSC.

- Publicitate -

De ce ești și tu o țintă?

  • Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare.
  • Atacatorii pot compromite conturile tale pentru a lansa atacuri mai ample sau pentru a răspândi malware.
  • Dispozitivul tău poate fi infectat și controlat de la distanță, fără ca tu să știi, pentru a fi folosit într-un atac masiv alături de alte dispozitive.

Cum te poți proteja?

  • Folosește parole puternice și activează autentificarea în doi pași (2FA).
  • Nu accesa linkuri sau atașamente suspecte.
  • Actualizează-ți constant dispozitivele și aplicațiile pentru a elimina vulnerabilitățile.
  • Nu subestima riscurile! Securitatea online este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...

Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Corina Matei Corina Matei -
Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde...

E oficial: ploieștenii i-au plătit datoria personală a viceprimarului Săraru (AUR)

Marius Nica Marius Nica -
Ploieștenii i-au plătit o parte din datoriile personale ale...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -