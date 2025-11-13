- Publicitate -
Observatorul PrahoveanTravel&Lifestyle

Cocktail Holidays, rămasă fără licență de turism, își cere insolvența

Corina Matei
Autor: Corina Matei
cocktail holiday

Agenția de turism Cocktail Holidays a depus cerere de intrare în insolvență, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Instituția a amendat touroperatorul cu suma de 34.000 de lei și i-a retras licența de turism.

- Publicitate -

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind activitatea desfășurată de agenția de turism organizatoare Cocktail Holidays, a sesizărilor transmise de partenerii acesteia (alte agenții de turism) și în vederea clarificării și soluționării aspectelor referitoare la legalitatea funcționării acesteia, a desfășurat în perioada 1-4 septembrie 2025 o acțiune de control la sediul operatorului economic Prompt Service Travel Company SRL din București, sector 1, intr. Armașului, nr. 9.

Controlul a scos la iveală o serie de deficiențe pentru care operatorul economic Prompt Service Travel Company SRL a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de  34.000 lei și, complementar, cu retragerea licenței de turism nr. 561/02.02.2023 – eliberată pentru agenția de turism „Cocktail Holidays”, organizatoare”, arată ministerul, potrivit News.ro.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Cine-i face dreptate lui Paul, tânărul ucis pe trecerea de pietoni din Câmpina?

Luiza Toboc Luiza Toboc -
În 2022, Paul Dragomir, un adolescent din Câmpina, era...

Tu primești pensie specială, ca să îți faci meseria pentru care ai oricum salariu?

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Halucinanta plângere penală formulată de CSM împotriva vicepremierului Oana...

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -