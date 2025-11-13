Cocktail Holidays, rămasă fără licență de turism, își cere insolvența

Agenția de turism Cocktail Holidays a depus cerere de intrare în insolvență, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Instituția a amendat touroperatorul cu suma de 34.000 de lei și i-a retras licența de turism.

”Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind activitatea desfășurată de agenția de turism organizatoare Cocktail Holidays, a sesizărilor transmise de partenerii acesteia (alte agenții de turism) și în vederea clarificării și soluționării aspectelor referitoare la legalitatea funcționării acesteia, a desfășurat în perioada 1-4 septembrie 2025 o acțiune de control la sediul operatorului economic Prompt Service Travel Company SRL din București, sector 1, intr. Armașului, nr. 9.

Controlul a scos la iveală o serie de deficiențe pentru care operatorul economic Prompt Service Travel Company SRL a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 34.000 lei și, complementar, cu retragerea licenței de turism nr. 561/02.02.2023 – eliberată pentru agenția de turism „Cocktail Holidays”, organizatoare”, arată ministerul, potrivit News.ro.