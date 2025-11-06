- Publicitate -
Ucraina a bombardat o rafinărie strategică a Rusiei

Corina Matei
rafinarie volgograd

În noaptea de miercuri spre joi, 5-6 noiembrie 2025, Ucraina a bombardat rafinăria Volgograd din Rusia, una dintre rafinăriile strategice ale aceste țări. Potrivit canalelor media rusești, citate de Digi24, rafinăria a fost avariată în timp ce alte explozii au fost înregistrate la mai multe obiective energetice rusești.

Statul Major al Ucrainei a confirmat ulterior atacul într-o postare pe Facebook, menționând că „capacitatea anuală de rafinare a acestei fabrici este de 15,7 milioane de tone (5,6% din totalul rafinării din Rusia)”. „Au fost înregistrate explozii și incendii în zona țintei”, a mai adăugat acesta.

Locuitorii din zonă au raportat pagubele, postând fotografii și videoclipuri pe rețelele de socializare care documentează activitatea apărării aeriene din regiune. Deși nu s-a observat imediat niciun incendiu, în cerul nopții s-au observat scântei de mare amploare în direcția rafinăriei de petrol.

O clădire rezidențială și mai multe case au fost avariate în urma atacului, a raportat guvernatorul regiunii Volgograd, Andrey Bocharov, adăugând că o persoană a fost ucisă.

„Un civil, un bărbat de 48 de ani, a murit în urma șrapnelelor provenite din bombardament”, a scris el într-o postare pe Telegram.

Sursa: Digi24

Ai un pont?

