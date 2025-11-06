Iarna înseamnă mai mult decât anvelope. Ce greșeli fac șoferii

Odată cu primele friguri și primele ninsori, șoferii din România intră în sezonul în care orice clipă de neatenție poate deveni periculoasă. Multiplul campion național de raliuri Titi Aur atrage atenția asupra greșelilor frecvente pe timp de iarnă, greșeli care pot fi prevenite printr-o pregătire completă, nu doar prin schimbarea anvelopelor.

- Publicitate -

„Sunt două tipuri de greșeli, unii șoferi nu știu ce ar trebui să facă, iar alții știu, dar aleg să ignore regulile. Trebuie să conștientizezi că și ție ți se poate întâmpla un accident”, avertizează Titi Aur, citat de ziare.com.

El insistă asupra faptului că anvelopele de iarnă sunt doar o parte din soluție. Verificarea lichidului de parbriz rezistent la îngheț, a sistemului de dezaburire, a filtrului de polen și a stării bateriei sunt la fel de importante. Totodată, curățarea completă a mașinii de zăpadă și gheață, inclusiv a plafonului, și reglarea oglinzilor reduc riscul unor manevre greșite.

- Publicitate -

„Chiar dacă ai anvelope de iarnă, nu ai aceeași aderență ca vara — doar o aderență mai bună decât cu anvelope de vară”, explică Titi Aur. De aceea, recomandă un stil de condus adaptat: viraje mai largi, frânări line și păstrarea unei distanțe considerabile față de vehiculul din față.

Expertul mai amintește că educația rutieră și respectarea regulilor sunt esențiale. „Este nevoie și de educație, și de coerciție. Trebuie să aplicăm legea acolo unde nepăsarea pune vieți în pericol”, declară Titi Aur pentru Ziare.com.

Zece sfaturi pentru conducere pe timp de iarnă

Montează anvelopele de iarnă înainte de 1 noiembrie. Nu aștepta ninsoarea, temperaturile sub 7°C reduc aderența chiar și pe asfalt uscat.

Verifică presiunea în pneuri. Aerul rece o scade cu până la 0,2 bari, valorile corecte sunt esențiale pentru stabilitate.

Completează lichidul de parbriz rezistent la -20°C și verifică lamelele ștergătoarelor. Vizibilitatea este crucială.

Curăță integral mașina de zăpadă și gheață, inclusiv plafonul. O bucată de gheață desprinsă poate deveni un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Folosește lumina de întâlnire chiar și ziua. Vizibilitatea redusă pe ninsoare sau ceață poate genera reacții întârziate.

Evită frânarea bruscă. Utilizează frâna de motor, lasă spațiu de siguranță și mișcă volanul lent.

Menține distanță dublă față de mașina din față. În condiții de gheață, oprirea necesită de până la 8 ori mai mult spațiu.

Păstrează combustibil suficient. În caz de blocaj sau ambuteiaj, căldura motorului devine vitală.

Ține în portbagaj o trusă de iarnă: lanțuri antiderapante, racletă, lopată, lanternă, pătură și mănuși groase.

Nu supraestima sistemele electronice. ABS și ESP nu pot învinge legile fizicii, ele doar te ajută să greșești mai controlat.

Pe măsură ce termometrele coboară, pregătirea mașinii și a șoferului devine o chestiune de siguranță, nu doar de confort. Condusul iarna cere tehnică, prudență și respect, trei reguli fără de care drumurile pot deveni capcane. După cum spune Titi Aur, informarea este primul pas spre a ajunge cu bine la destinație.