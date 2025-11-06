Accident pe A3, Ploiești-București. Trafic restricționat

Joi, 6 noiembrie, în jurul orei 11:39, pe autostrada A3, București-Brașov, la kilometrul 9, pe sensul de mers spre Capitală, s-a produs un accident rutier.

Din primele informații, în coliziunea produsă în apropierea localității Voluntari, județul Ilfov,au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, fiind valori de trafic ridicate în zonă. Se estimează reluarea normală a circulației rutiere în 30 de minute.