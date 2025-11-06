- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Accident pe A3, Ploiești-București. Trafic restricționat

Marius Nica
Autor: Marius Nica
accident semn

Joi, 6 noiembrie, în jurul orei 11:39, pe autostrada A3, București-Brașov, la kilometrul 9, pe sensul de mers spre Capitală, s-a produs un accident rutier.

- Publicitate -

Din primele informații, în coliziunea produsă în apropierea localității Voluntari, județul Ilfov,au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

- Publicitate -

Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, fiind valori de trafic ridicate în zonă. Se estimează reluarea normală a circulației rutiere în 30 de minute.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -