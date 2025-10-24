Comisia Europeană: Facebook și Instagram încalcă legislația UE

Vineri, 24 octombrie 2025, Comisia Europeană a întocmit o constatare preliminară în care se arată că Facebook și Instagram, cele două platforme ale Meta, încalcă legislația europeană privind conținutul ilegal și nu numai, scrie The Gurdian.

Astfel, în raportul Comisiei Europene, se arată că cele două nu oferă utilizatorilor modalități simple de a sesiza sau de a semnala conținut ilegal, inclusiv materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor și conținut terorist.

În raport se mai precizează că ambele platforme par să utilizeze un design înșelător – cunoscut sub numele de „modele întunecate” – în mecanismul de raportare, într-un mod care ar putea fi „confuzant și descurajant” pentru utilizatori.

Comisia a constatat că acest lucru a reprezentat o încălcare a obligațiilor companiei în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA) la nivelul UE și a însemnat că „mecanismele Meta de semnalare și eliminare a conținutului ilegal ar putea fi ineficiente”. Meta neagă că a încălcat legea.

„În ceea ce privește Meta, nici Facebook, nici Instagram nu par să ofere un mecanism de «notificare și acțiune» ușor de utilizat și ușor accesibil pentru ca utilizatorii să semnaleze conținut ilegal, cum ar fi materialele cu abuzuri sexuale asupra copiilor și conținutul terorist”, a declarat comisia, potrivit publicației The Guardian.

Meta încalcă libertatea de exprimare

Un oficial de rang înalt al Uniunii Europene a declarat că nu este vorba doar despre conținut ilegal. El acuză Meta că interferează cu libertatea de exprimare și că aplică „o moderare care a mers prea departe”. În trecut, Facebook a fost acuzat de „interdicție din umbră” a utilizatorilor pe teme precum Palestina, ceea ce înseamnă că algoritmul a retrogradat conținutul acestora.

Mecanismele actuale de reclamații au fost „prea dificil de parcurs pentru ca utilizatorii să le parcurgă până la capăt”, ceea ce a dus nu doar la ineficiență, ci și la un descurajator pentru utilizatori să ia legătura, a spus oficialul.

Comisia a mai arătat că Meta a îngreunat lucrurile pentru utilizatorii al căror conținut a fost blocat sau conturile lor suspendate. A constatat că mecanismul de contestare a deciziilor nu pare să permită utilizatorilor să ofere explicații sau dovezi pentru a-și susține contestațiile, limitându-i eficacitatea.

Copiii sunt în pericol pe rețelele de socializare

Activiștii au continuat să susțină deficiențe de siguranță în unele dintre produsele Meta. În luna septembrie 2025, un avertizor de integritate Meta, Arturo Béjar, a publicat o cercetare care, a spus el, a arătat că majoritatea noilor instrumente de siguranță implementate pe Instagram au fost ineficiente. Copiii sub 13 ani, a arătat avertizorul, nu sunt în siguranță pe Instagram.

Meta a respins și concluziile acestui raport și a declarat că părinții au la dispoziție instrumente puternice de control. Compania a introdus conturi obligatorii pentru adolescenți pe Instagram în septembrie 2024 și a declarat luna aceasta că va adopta o versiune a sistemului de clasificare cinematografică PG-13 pentru a oferi părinților un control mai bun asupra utilizării platformei de socializare de către adolescenți.