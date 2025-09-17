Frauda de la Ciorani, la un pas de prescripție. Primarul, în plimbare la Bruxelles

La Ciorani, timpul curge altfel. Mai ales prin sertarele justiției. Dosarul fraudei electorale din 2020, cel care a făcut comuna faimoasă în toată România, a primit azi… încă o amânare. Surpriză? Nicidecum. Termenele vin și pleacă, mai ceva ca autobuzele dintr-o autogara de nod rutier, doar că aici nu se știe niciodată dacă și când mai pleacă vreunul spre destinația „sentință definitivă”.

Primarul Marin Voicu, condamnat deja la doi ani de închisoare cu executare în primă instanță, dar încă liber datorită apelului, nu s-a prezentat astăzi la proces. Emoții? Nici vorbă. În loc să stea cu sufletul la gură în sala de judecată, edilul din Ciorani a preferat o vizită la Parlamentul European, într-o excursie marca PSD Prahova, cu Virgiliu Nanu în frunte. Că e mai frumos la Bruxelles decât la tribunal.

Imaginile postate de Marin Voicu pe rețele arată un primar relaxat, aproape reinventat ca influencer. Între două glume și o melodie celebră în fundal, edilul filmează cabinele de traducere din PE, scaunele europarlamentarilor și sala de ședințe, de parcă ar fi ghid turistic. Cine are nevoie de emoțiile unei posibile condamnări, când poți face „story-uri” cu hashtag-uri europene? Și asta deși la o jumătate de metru de el, un europarlamentar explica delegației din Prahova lucruri importante.

Între timp, în instanță: 25 august 2025 – amânat pe 4 septembrie. Pe 4 septembrie, o altă amânare, pentru 17 septembrie. Adică astăzi! Surpriză, instanța a decis azi că se amână judecarea cauzei pentru 22 septembrie.

Adică fix cu cinci zile înainte de 27 septembrie, când faptele riscă să se prescrie. Se pare că sistemul judiciar are o abilitate aparte de a inventa dilataţii de timp. În timp ce probele, inclusiv cele video, par să fie destul de clare, iar acuzaţiile bine fundamentate, termenele se scurg inexorabil spre momentul în care, dacă nu se pronunţă definitiv, frauda riscă să devină… irelevantă de jure, dacă nu de facto, prin prescripţie. Până una, alta, Marin Voicu rămâne primarul care trece cu grație de la procese pentru fraudă electorală la excursii europene.