- Publicitate -

Frauda de la Ciorani, la un pas de prescripție. Primarul, în plimbare la Bruxelles

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

Lasă un comentariu

La Ciorani, timpul curge altfel. Mai ales prin sertarele justiției. Dosarul fraudei electorale din 2020, cel care a făcut comuna faimoasă în toată România, a primit azi… încă o amânare. Surpriză? Nicidecum. Termenele vin și pleacă, mai ceva ca autobuzele dintr-o autogara de nod rutier, doar că aici nu se știe niciodată dacă și când mai pleacă vreunul spre destinația „sentință definitivă”.

- Publicitate -

Primarul Marin Voicu, condamnat deja la doi ani de închisoare cu executare în primă instanță, dar încă liber datorită apelului, nu s-a prezentat astăzi la proces. Emoții? Nici vorbă. În loc să stea cu sufletul la gură în sala de judecată, edilul din Ciorani a preferat o vizită la Parlamentul European, într-o excursie marca PSD Prahova, cu Virgiliu Nanu în frunte. Că e mai frumos la Bruxelles decât la tribunal.

Imaginile postate de Marin Voicu pe rețele arată un primar relaxat, aproape reinventat ca influencer. Între două glume și o melodie celebră în fundal, edilul filmează cabinele de traducere din PE, scaunele europarlamentarilor și sala de ședințe, de parcă ar fi ghid turistic. Cine are nevoie de emoțiile unei posibile condamnări, când poți face „story-uri” cu hashtag-uri europene? Și asta deși la o jumătate de metru de el, un europarlamentar explica delegației din Prahova lucruri importante.

Între timp, în instanță: 25 august 2025 – amânat pe 4 septembrie. Pe 4 septembrie, o altă amânare, pentru 17 septembrie. Adică astăzi! Surpriză, instanța a decis azi că se amână judecarea cauzei pentru 22 septembrie.

Social

Spectacol special ”George Enescu” la Filarmonica Ploiești

Filarmonica Ploiești deschide cea de-a 73-a stagiune simfonică, 2025-2026, cu un concert vocal-simfonic extraordinar. Spectacolul va avea loc în Sala “Ion Baciu”, joi, 18 septembrie,...
- Publicitate -

Adică fix cu cinci zile înainte de 27 septembrie, când faptele riscă să se prescrie. Se pare că sistemul judiciar are o abilitate aparte de a inventa dilataţii de timp. În timp ce probele, inclusiv cele video, par să fie destul de clare, iar acuzaţiile bine fundamentate, termenele se scurg inexorabil spre momentul în care, dacă nu se pronunţă definitiv, frauda riscă să devină… irelevantă de jure, dacă nu de facto, prin prescripţie. Până una, alta, Marin Voicu rămâne primarul care trece cu grație de la procese pentru fraudă electorală la excursii europene.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

0
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...
Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

1
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

0
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...
Administrație

Apă caldă mai scumpă la Ploiești. Au apărut primele facturi

0
La Ploiești, la avizierul blocurilor, a început să fie...
Eveniment

Fetiță de 13 ani, violată la Ploiești. Suspectul a fost reținut

0
În luna august 2025, în zona de nord a...
Eveniment

Târg de toamnă al copiilor, în scop caritabil, la Câmpina

0
 Liceeni din Câmpina, care formează trupa de teatru „Atelierul...
Eveniment

Finanțare pentru varianta ocolitoare de la Păulești

0
Aleșii județeni au fost convocați, miercuri, la o nouă...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

Alexandru Olteanu -
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

Claudiu Vasilescu -
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

Marius Nica -
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

Oana Toma -
A început un nou an școlar. Un an frământat...
- Publicitate -

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

Oana Toma -
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

Corina Matei -
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

Oana Toma -
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean