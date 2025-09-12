- Publicitate -

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa poate fi descris, în câteva cuvinte, absurdul situației în care sunt obligați să-și desfășoare activitatea polițiștii din Sinaia. Nu e vina lor, nu e vina IPJ Prahova, dar e, cu siguranță, rușinea unei administrații și dovada dezinteresului unui proprietar care încasează mii de euro lunar, fără să miște un deget.

„Eu unul, aș refuza să intru într-un astfel de sediu. Nu doar că e insalubru, dar se plătesc și o mulțime de bani pentru chirie. Vorbim de Sinaia, perla stațiunilor turistice. Este rușinos. Nu este vina IPJ, pentru că nu este clădirea noastră și nu putem investi în amenajări. Dar poate, autoritățile locale ar trebui să sprijine mai mult poliția din localitate”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Petre Burlacu, liderul SNPPC Prahova (VIDEO la finalul textului).

Cum s-a ajuns aici

Totul a început în 2017, când, prin licitație, o firmă trebuia să reabiliteze sediul de poliție din Sinaia. Firma nu și-a respectat obligațiile, a urmat procesul în instanță și, inevitabil, blocajul. Din 2018, IPJ Prahova a fost nevoit să mute activitatea polițiștilor într-un imobil închiriat.

Și aici începe absurdul: chiria lunară este de 22.345 lei (aproape 4.470 de euro). Șapte ani mai târziu, factura totală a ajuns la 375.396 de euro, adică banii cu care îți cumperi o pensiune în Sinaia, nu un sediu infect.

Imobil insalubru, chirie astronomică

Nu vorbim doar despre lipsa de confort, ci despre condiții greu de acceptat pentru orice angajat al statului: pereți scorojiți, igrasie, lipsă de igienă. În loc de investiții minime, o zugrăveală, o reparație, o ușă schimbată, proprietarul preferă să încaseze, lună de lună, chiria de lux, fără să miște un deget.

Ca să înțelegem absurdul și mai bine: o vilă de 16 camere, impecabilă, în Sinaia, se închiriază pe OLX la acest moment, cu 3.500 de euro pe lună. Polițiștii, în schimb, plătesc aproape 4.500 de euro pentru un loc insalubru. Diferența de 1.000 de euro pe lună e, probabil, „taxa pe nepăsare”.

Polițiști puțini, sedii degradate

Situația polițiștilor din Sinaia nu e singulară. La aceasta se adaugă și lipsa de personal: la Sinaia, numărul polițiștilor este cu 20% mai mic decât necesarul. Cu alte cuvinte, oamenii legii nu doar că muncesc în condiții de mizerie, dar și cu resurse umane insuficiente.

„Lux” pe bani publici, nepăsare pe bani grei

Când faci calculele și vezi că, în șapte ani, statul a plătit aproape 400.000 de euro pentru un sediu insalubru, realizezi proporțiile absurdului. Și te întrebi: cine câștigă de fapt din această situație? Polițiștii, sigur nu. Sinăienii și turiștii care ar trebui să fie protejați, cu atât mai puțin.

Câștigă doar proprietarul, care încasează lunar o mică avere, fără să investească un leu. În timp ce România se vrea „stat european modern”, polițiștii din Sinaia sunt condamnați să lucreze în condiții demne de anii ’50, dar plătind chirii de lux, o combinație tipic românească de nepăsare, absurd și risipă din banii publici.

VIDEO Petre Burlacu, liderul SNPPC Prahova, despre sediul Poliției din Sinaia

