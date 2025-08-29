Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al comunității. Aceasta este provocarea lansată de Asociația „Ploiești pentru oameni”, o inițiativă a unor tineri cu spirit civic și inimă mare, care propun să redea viață malurilor Dâmbului din cartierul Mihai Bravu.

Timp de trei weekenduri, între 31 august și 13 septembrie, aici se vor desfășura ateliere, tururi ghidate, dezbateri, proiecții de film și plimbări cu bicicleta. Observatorul Prahovean este partener media oficial al evenimentului.

Istorie care prinde glas

Deschiderea sezonului comunitar are loc duminică, 31 august, de la ora 11:00, cu turul „O plimbare prin istoriile Dâmbului”, condus de istoricul Lucian Vasile, fondator al Asociației pentru Educație și Dezvoltare Urbană (AEDU). Povești triste, dar și amintiri luminoase, ascunse între maluri și străzi, vor readuce în memoria ploieștenilor un trecut pe care puțini îl cunosc.

Ce facem cu Dâmbu?

Pe 7 septembrie, între orele 11:00 și 12:30, riveranii și toți cei interesați sunt invitați la panelul de discuții „Ce facem cu Dâmbu?”. Specialiști, reprezentanți ai autorităților și oameni ai comunității se vor așeza la aceeași masă pentru a imagina un viitor verde și prietenos al pârâului, într-o zonă pe care orașul a privit-o prea mult timp cu indiferență.

Ce îi așteaptă pe ploieșteni

„Dâmbu pentru oameni” nu aduce rețete prestabilite, ci contexte. Nu soluții impuse, ci ocazii de implicare. Între 31 august și 13 septembrie, malurile Dâmbului devin un spațiu de întâlnire și dialog, unde ploieștenii pot gândi împreună proiecte și pot transforma un loc evitat într-un punct de atracție.

În cele trei weekenduri de evenimente, cei care aleg să participe vor descoperi:

• ateliere pentru copii și adulți,

• activități sportive și plimbări cu bicicleta,

• proiecții de film în aer liber,

• dezbateri despre istoria și viitorul zonei,

• acțiuni de ecologizare.

Proiectul beneficiază de susținerea unor organizații cu prestigiu, precum Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Institutul Francez din România, Goethe-Institut, Artown Now, AEDU, Outhentic Cycling Romania, Centrul Cultural și Comunitar Nucu și Escamonde Ploiești.

Deși administrația locală a anunțat în trecut planuri de reamenajare și măsuri punctuale pentru zona Dâmbului, abia acum se naște o transformare palpabilă. Și vine nu de sus, ci de jos: din inițiativa oamenilor, prin implicarea comunității.

„Dâmbu pentru oameni” este dovada că un loc uitat poate redeveni inimă a orașului, atunci când oamenii aleg să creadă în el.