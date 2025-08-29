- Publicitate -
sursa foto: muzbioph.ro

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În tot județul există zeci de muzee și case memoriale, unele foarte cunoscute, altele abia vizitate. În total, 44 de instituții culturale sunt incluse în patrimoniul local, fiecare cu specificul ei.

- Publicitate -

Pentru cei care vor să descopere județul dintr-o altă perspectivă, vizitarea acestor muzee este o ocazie de a înțelege mai bine istoria și tradițiile locale

La Sângeru se găsește Muzeul Sătesc, care păstrează obiecte de gospodărie și unelte tradiționale, dar și Muzeul Pietrei, unde sunt expuse piese geologice adunate din zonă.

În Cornu de Jos, Muzeul Sătesc aduce în fața vizitatorilor elemente din viață rurală a localnicilor, iar în Homorâciu poate fi vizitată casa-muzeu „Dumitru Ionescu”, cu exponate etnografice.

Politic

Reacția liderilor PSD și PNL la acuzele lui Polițeanu

După ce primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a acuzat PSD și PNL că blochează modernizarea Ploieștiului, Observatorul Prahovean a solicitat reacția liderilor celor două...
- Publicitate -

Comuna Bucov găzduiește Casa Memorială „Constantin și Ion Stere”, deschisă în fostul conac al familiei. Aici pot fi văzute fotografii, cărți și obiecte personale. Intrarea costă 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru pensionari sau eroi ai revoluției și 2,5 lei pentru elevi și studenți.

Și Câmpina oferă câteva repere culturale importante.  Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” păstrează lucrările și obiectele personale ale pictorului, iar Castelul „Iulia Hașdeu”, construit de Bogdan Petriceicu Hașdeu în memoria fiicei sale, surprinde vizitatorii prin arhitectura sa unică.

Tot în oraș se află și Casa Memorială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, care aduce în prim-plan viața și activitatea marelui scriitor și om de cultură.

- Publicitate -

Zona religioasă a județului Prahova este ilustrată prin colecțiile mănăstirilor Suzana, Ghighiu și Zamfira, fiecare dintre ele păstrând icoane vechi, cărți bisericești și obiecte de cult.

De asemenea, la Vălenii de Munte, Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga” expune icoane pictate pe lemn din secolele XVIII–XIX, obiecte liturgice și cărți vechi.

La Sinaia, mănăstirea are propriul muzeu, cu manuscrise, documente și piese de patrimoniu.

Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al comunității. Aceasta este provocarea lansată de Asociația „Ploiești pentru oameni”, o inițiativă a unor tineri...
- Publicitate -

Tot aici găsim și Casa Memorială „George Enescu”, cunoscută ca Vila Luminiș, care păstrează mobilierul original și pianul compozitorului și oferă o imagine asupra vieții și activității sale

Ploieștiul adună cea mai mare rețea de muzee din județ, începând cu Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus”, unde pot fi văzute lucrări românești de secolele XIX și XX, iar tarifele de intrare sunt: 15 lei pentru adulți și 6 lei pentru elevi sau studenți, continuând cu Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, care prezintă istoria măsurării timpului, de la clepsidre la ceasuri de buzunar.

Taxa de intrare pentru acest muzeu este de 12 lei pentru adulți, 4 lei pentru elevi și studenți și 6 lei pentru pensionari sau eroi ai revoluției.

- Publicitate -

Casa de Târgoveț reconstituie viața negustorilor din Ploieștiul de altădată și le scoate vizitatorilor din buzunare o taxă de intrare de 10 lei pentru adulți, 2,5 lei pentru elevi/studenți și 5 lei pentru pensionari.

Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” adună manuscrise și obiecte personale ale poetului, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” este dedicat compozitorului prahovean, iar Muzeul Memorial „Ion Luca Caragiale” oferă o imagine a vieții și operei dramaturgului, toate acestea putând fi vizitate pentru prețul de 8 lei pentru adulți, 2 lei pentru elevi și studenți și 4 lei pentru pensionari.

Muzeul Hagi Prodan expune medalii și fotografii ale antrenorului, în timp ce Muzeul Județean de Istorie și Arheologie aduce în fața vizitatorilor artefacte care ilustrează trecutul regiunii.

- Publicitate -

Muzeul Petrolului, unul dintre cele mai reprezentative pentru Ploiești,  prezintă evoluția industriei petroliere din România, iar secțiile științifice ale Muzeului Județean de Științele Naturii, Muzeul Omului și Acvariul, oferă expoziții despre anatomia umană și fauna acvatică.

Conacele boierești din Urlați și Filipeștii de Târg, Conacul Bellu, unde biletul de intrare pentru adulți costă 10 lei, iar pentru elevi și studenți 2,5 lei, și Conacul Pană Filipescu, cu taxe puțin mai mari, și anume 12 lei pentru adulți și 4 lei pentru elevi,  invită la o călătorie în secolul al XIX-lea.

Muzeul Sării din Slănic prezintă istoria exploatării sării în zonă și importanța ei pentru comunitate. Aici sunt expuse minerale, obiecte și informații despre fauna și flora specifică zonei.

- Publicitate -

Tariful de vizitare este de 12 lei pentru adulți și 8 lei pentru copii, studenți și pensionari, iar accesul este gratuit pentru copiii sub 3 ani și persoanele cu dizabilități.

Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului din Vălenii de Munte prezintă tradițiile și meșteșugurile locale, cu țesături din lână, mobilier și obiecte de casă tradiționale.

Tariful de vizitare este de 20 de lei pentru adulți, 5 lei elevi și studenți și 10 lei pentru pensionari.

- Publicitate -

Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia, cunoscută ca Vila Luminiș, păstrează mobilierul original și pianul compozitorului, oferind o imagine asupra vieții și activității sale. Tariful pentru vizitare este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi și studenți.

Și Muzeul Cinegetic din cartierul Posada poate fi un loc ce merită vizitat, mai ales de cei pasionați de vânătoare.

Aici se sunt expuse trofee de vânătoare, arme și obiecte legate de tradiția vânătorii din Carpați. Taxa de intrare pentru acest muzeu este de 40 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru elevi.

Și nu în ultimul rând, Muzeul „Flori de Mină” din Cheia adăpostește o colecție impresionantă de cristale și roci adunate din minele din România.

Vizitatorii pot descoperi aici diversitatea mineralogică a țării, iar biletul de intrare costă 12 lei pentru adulți și 8 lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Dacă vrei o excursie de weekend diferită, muzeele mai puțin cunoscute din Prahova oferă trasee pline de istorie, artă și tradiții, perfecte pentru a descoperi județul dintr-o altă perspectivă.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Exclusiv

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

0
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...
Exclusiv

Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

1
Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Tratamentul Laviniei Vlad, plătit de Ministerul Sănătății

0
Ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, care a...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Administrație

Replica lui Polițeanu la acuzațiile PSD: ”Minciuni!”

0
Primarul Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a reacționat după ce grupul...
Politic

Europarlamentarul Axinia (ECR) atrage atenţia că Guvernul vrea să modifice peste 50 de legi într-o zi

0
Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, critică dur intenţia...
Economic

Impozit auto 2026. Cât se va plăti pentru Logan sau VW Golf

0
Guvernul va majora impozitul auto în 2026. În unele...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

2
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

Oana Toma -
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

Marius Nica -
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

Roxana Tănase -
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

Marius Nica -
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...
- Publicitate -

Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

Oana Toma -
Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună...

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

Oana Toma -
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...

Povestea unui punct gastronomic local din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
La marginea localității prahovene Bordenii Mari, acolo unde drumurile...

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

Marius Nica -
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean