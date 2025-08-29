Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În tot județul există zeci de muzee și case memoriale, unele foarte cunoscute, altele abia vizitate. În total, 44 de instituții culturale sunt incluse în patrimoniul local, fiecare cu specificul ei.

Pentru cei care vor să descopere județul dintr-o altă perspectivă, vizitarea acestor muzee este o ocazie de a înțelege mai bine istoria și tradițiile locale

La Sângeru se găsește Muzeul Sătesc, care păstrează obiecte de gospodărie și unelte tradiționale, dar și Muzeul Pietrei, unde sunt expuse piese geologice adunate din zonă.

În Cornu de Jos, Muzeul Sătesc aduce în fața vizitatorilor elemente din viață rurală a localnicilor, iar în Homorâciu poate fi vizitată casa-muzeu „Dumitru Ionescu”, cu exponate etnografice.

Comuna Bucov găzduiește Casa Memorială „Constantin și Ion Stere”, deschisă în fostul conac al familiei. Aici pot fi văzute fotografii, cărți și obiecte personale. Intrarea costă 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru pensionari sau eroi ai revoluției și 2,5 lei pentru elevi și studenți.

Și Câmpina oferă câteva repere culturale importante. Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” păstrează lucrările și obiectele personale ale pictorului, iar Castelul „Iulia Hașdeu”, construit de Bogdan Petriceicu Hașdeu în memoria fiicei sale, surprinde vizitatorii prin arhitectura sa unică.

Tot în oraș se află și Casa Memorială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, care aduce în prim-plan viața și activitatea marelui scriitor și om de cultură.

Zona religioasă a județului Prahova este ilustrată prin colecțiile mănăstirilor Suzana, Ghighiu și Zamfira, fiecare dintre ele păstrând icoane vechi, cărți bisericești și obiecte de cult.

De asemenea, la Vălenii de Munte, Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga” expune icoane pictate pe lemn din secolele XVIII–XIX, obiecte liturgice și cărți vechi.

La Sinaia, mănăstirea are propriul muzeu, cu manuscrise, documente și piese de patrimoniu.

Ploieștiul adună cea mai mare rețea de muzee din județ, începând cu Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus”, unde pot fi văzute lucrări românești de secolele XIX și XX, iar tarifele de intrare sunt: 15 lei pentru adulți și 6 lei pentru elevi sau studenți, continuând cu Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, care prezintă istoria măsurării timpului, de la clepsidre la ceasuri de buzunar.

Taxa de intrare pentru acest muzeu este de 12 lei pentru adulți, 4 lei pentru elevi și studenți și 6 lei pentru pensionari sau eroi ai revoluției.

Casa de Târgoveț reconstituie viața negustorilor din Ploieștiul de altădată și le scoate vizitatorilor din buzunare o taxă de intrare de 10 lei pentru adulți, 2,5 lei pentru elevi/studenți și 5 lei pentru pensionari.

Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” adună manuscrise și obiecte personale ale poetului, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” este dedicat compozitorului prahovean, iar Muzeul Memorial „Ion Luca Caragiale” oferă o imagine a vieții și operei dramaturgului, toate acestea putând fi vizitate pentru prețul de 8 lei pentru adulți, 2 lei pentru elevi și studenți și 4 lei pentru pensionari.

Muzeul Hagi Prodan expune medalii și fotografii ale antrenorului, în timp ce Muzeul Județean de Istorie și Arheologie aduce în fața vizitatorilor artefacte care ilustrează trecutul regiunii.

Muzeul Petrolului, unul dintre cele mai reprezentative pentru Ploiești, prezintă evoluția industriei petroliere din România, iar secțiile științifice ale Muzeului Județean de Științele Naturii, Muzeul Omului și Acvariul, oferă expoziții despre anatomia umană și fauna acvatică.

Conacele boierești din Urlați și Filipeștii de Târg, Conacul Bellu, unde biletul de intrare pentru adulți costă 10 lei, iar pentru elevi și studenți 2,5 lei, și Conacul Pană Filipescu, cu taxe puțin mai mari, și anume 12 lei pentru adulți și 4 lei pentru elevi, invită la o călătorie în secolul al XIX-lea.

Muzeul Sării din Slănic prezintă istoria exploatării sării în zonă și importanța ei pentru comunitate. Aici sunt expuse minerale, obiecte și informații despre fauna și flora specifică zonei.

Tariful de vizitare este de 12 lei pentru adulți și 8 lei pentru copii, studenți și pensionari, iar accesul este gratuit pentru copiii sub 3 ani și persoanele cu dizabilități.

Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului din Vălenii de Munte prezintă tradițiile și meșteșugurile locale, cu țesături din lână, mobilier și obiecte de casă tradiționale.

Tariful de vizitare este de 20 de lei pentru adulți, 5 lei elevi și studenți și 10 lei pentru pensionari.

Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia, cunoscută ca Vila Luminiș, păstrează mobilierul original și pianul compozitorului, oferind o imagine asupra vieții și activității sale. Tariful pentru vizitare este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi și studenți.

Și Muzeul Cinegetic din cartierul Posada poate fi un loc ce merită vizitat, mai ales de cei pasionați de vânătoare.

Aici se sunt expuse trofee de vânătoare, arme și obiecte legate de tradiția vânătorii din Carpați. Taxa de intrare pentru acest muzeu este de 40 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru elevi.

Și nu în ultimul rând, Muzeul „Flori de Mină” din Cheia adăpostește o colecție impresionantă de cristale și roci adunate din minele din România.

Vizitatorii pot descoperi aici diversitatea mineralogică a țării, iar biletul de intrare costă 12 lei pentru adulți și 8 lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Dacă vrei o excursie de weekend diferită, muzeele mai puțin cunoscute din Prahova oferă trasee pline de istorie, artă și tradiții, perfecte pentru a descoperi județul dintr-o altă perspectivă.