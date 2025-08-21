Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

Așa cum se știe, românul se pricepe la toate. Dar mai ales la politică. Fie că e vorba de guvern, pensii, salarii sau scumpiri, fiecare are soluții mai bune decât premierul și idei mai clare decât orice consilier de stat.

La o terasă din comuna Aluniș, câțiva cetățeni respectabili au demonstrat încă o dată că „masa rotundă” poate fi, de fapt, o masă pătrată, pe care stau câteva beri reci și ceva de gustat. Subiectul dezbaterii? Evident, Guvernul Bolojan, cu tăierile lui de salarii și pensii, dar și facturile uriașe la energie.

Tonul discuției? Ridicat. Argumentele? Colorate. Și, ca să fim sinceri, cu mult mai pasionate decât în orice studio TV. „Dom’le, nu e bine deloc încotro ne îndreptăm”, a decretat unul dintre participanți, în timp ce altul îi dădea dreptate, dar nu înainte de a aminti cum ara el pe vremea lui Ceaușescu și cum, culmea, parcă trăia mai bine atunci.

Nemulțumirea localnicilor a trecut de la calcule cu facturi uriașe și pensii tăiate, la amintiri cu fabrici, uzine și locuri de muncă dispărute. Analiza politică de la Aluniș s-a încheiat provizoriu, cu concluzia unanimă că „viitorul nu sună bine”.

Noi i-am lăsat pe cetățenii revoltați să continue dezbaterea la o bere. Una rece, chiar dacă părerile lor erau mai mult decât fierbinți. Discuția aprinsă, așa cum a fost, o puteți urmări în clipul video de mai jos: