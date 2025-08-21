- Publicitate -

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

Așa cum se știe, românul se pricepe la toate. Dar mai ales la politică. Fie că e vorba de guvern, pensii, salarii sau scumpiri, fiecare are soluții mai bune decât premierul și idei mai clare decât orice consilier de stat.

- Publicitate -

La o terasă din comuna Aluniș, câțiva cetățeni respectabili au demonstrat încă o dată că „masa rotundă” poate fi, de fapt, o masă pătrată, pe care stau câteva beri reci și ceva de gustat. Subiectul dezbaterii? Evident, Guvernul Bolojan, cu tăierile lui de salarii și pensii, dar și facturile uriașe la energie.

Tonul discuției? Ridicat. Argumentele? Colorate. Și, ca să fim sinceri, cu mult mai pasionate decât în orice studio TV. „Dom’le, nu e bine deloc încotro ne îndreptăm”, a decretat unul dintre participanți, în timp ce altul îi dădea dreptate, dar nu înainte de a aminti cum ara el pe vremea lui Ceaușescu și cum, culmea, parcă trăia mai bine atunci.

Nemulțumirea localnicilor a trecut de la calcule cu facturi uriașe și pensii tăiate, la amintiri cu fabrici, uzine și locuri de muncă dispărute. Analiza politică de la Aluniș s-a încheiat provizoriu, cu concluzia unanimă că „viitorul nu sună bine”.

Eveniment

Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din Urlați, acuzat că a dat afară o bolnavă care s-a prezentat la CPU, a fost...
- Publicitate -

Noi i-am lăsat pe cetățenii revoltați să continue dezbaterea la o bere. Una rece, chiar dacă părerile lor erau mai mult decât fierbinți. Discuția aprinsă, așa cum a fost, o puteți urmări în clipul video de mai jos:

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Încă un caz de femicid la Craiova. Autorul omorului s-a sinucis

0
Încă un caz de femicid a avut loc în...
Social

Ce poți face la Republik Fest Ploiești. Lista evenimentelor

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Eveniment

Jazz în weekend pe Bulevardul Castanilor. Programul evenimentelor

0
Weekend cu numărul 16 al Republicii de Sub Castani...
Administrație

Automatele de validare a biletelor, verificate de TCE Ploiești

1
TCE Ploiești a dispus un control pentru verificare a...
Administrație

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

2
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

6
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

Marius Nica -
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

Oana Toma -
De ce nu curge apa la robinete în multe...

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

Marius Nica -
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

Marius Nica -
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
- Publicitate -

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

Marius Nica -
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

Marius Nica -
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

Roxana Tănase -
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean