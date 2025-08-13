- Publicitate -

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada Cameliei din Ploiești.

Potrivit informațiilor transmise inițial de  IPJ Prahova, un șofer de 35 de ani a accidentat un bărbat un 73 de ani.

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Observatorul Prahovean că la volanul mașinii care a lovit pietonul s-a aflat un polițist în timpul liber. Acesta lucrează la Serviciul Investigații Criminale din cadrul IPJ Prahova.

Victima se afla pe trecerea pentru pietoni în momentul impactului. Șoferul nu consumase alcool sau droguri, potrivit rezultatelor alcooltest și drugtest efectuate la fața locului.

Pietonul a fost transportat la spitalul județean de urgență din Ploiești. Polițiștii au întocmit un  dosar penal pentru infracțiuneade vătămare corporală din culpă.

