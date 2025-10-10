Părinții care au copii cu handicap, pot munci 8 zile de acasă

Legea care prevede ca salariații care au în întreținere un copil în vârstă de până la 18 ani, încadrat în grad de handicap, beneficiează de 8 zile de muncă de acasă, a fost promulgată de Nicușor Dan.

Legea prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (1), salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

În cazul în care un salariat are în întreținere 2 sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, primesc suplimentar încă două zile pe lună de muncă la domiciuliu pentru fiecare copil.

Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), de prevederile alin. (5) beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani. Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, după caz, de certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului, eliberat în condiţiile legii.