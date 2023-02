Interviu cu Titel Arsene, unul dintre cei mai înfocați suporteri ai Petrolului Ploiești: „Trebuia să fiu acolo, trebuia să fiu suporter, trebuia să fiu alături de Petrolul”

Titel Arsene este o figură emblematică a vieții prahovene, fiind cunoscut mai mult pentru funcția de administrator al stadionului Ilie Oană din Ploiești. Dar, dincolo de funcții și responsabilități, Constantin Titel Arsene este unul dintre cei mai aprigi susținători ai Petrolului Ploiești, mergând la meciurile echipei încă de când era copil.

Cu dragostea pentru echipa favorită, care răzbate în fiecare gest și inflexiune a vocii, Titel Arsene povestește despre cum a reușit să amenajeze, cu forțe proprii, un mic muzeu al echipei la etajul al treilea al arenei pe care o administrează.

Despre pasiunea sa pentru Petrolul Ploiești și despre ce speranțe are pentru viitor, pasionalul suporter petrolist a acceptat să ne acorde un interviu, în cadrul Campaniei Observatorul Prahovean de prezentare a celor mai înfocați suporteri ai echipei ploieștene.

„Destin sau poate coincidenţă. Cred că totul s-a întâmplat cu un singur scop. Trebuia să fiu acolo, trebuia să fiu suporter, trebuia să fiu alături de Petrolul, trebuia, prin schimbul de generaţii, să întăresc galeria făcând parte din ea, trebuia să duc mai departe, din tată în fiu şi către nepoţi, dragostea de PETROLUL. Acea dragoste supremă care te determină să lupţi pentru binele echipei de suflet, acea dragoste care nu-ţi poate da niciodată răspunsul la întrebări de genul: „Ce este bucuria” sau „Ce este tristeţea” în noianul de trăiri alături de echipa iubită.”, își începe Titel Arsene povestea despre legătura pe care o are cu Petrolul Ploiești.

Reporter: Cum a început pasiunea pentru Petrolul?

Titel Arsene: „Pasiunea pentru fotbal şi, implicit, dragostea pentru Petrolul am moştenit-o de la tatăl meu, eu am predat-o mai departe fiului meu şi, împreună, am infiltrat-o şi celor doi nepoţi ai mei, David şi Filip. Practic, acum familia mea este compusa din trei generaţii de petrolişti.

Copil fiind, niciodată nu l-am întrebat pe tatăl meu ce l-a determinat să iubească Petrolul, mai ales că el lucra la CFR, şi locuiam în acele vremuri în colonia Ploieşti Triaj, unde erau şi rapidişti. Cu timpul mi-am dat seama că în perioada tinereţii lui, anii 1956 – 1966, era imposibil să nu te fascineze echipa locală care câștiga în acea perioadă două titluri de Campioană a României (RPR) și o Cupă a României în 1963, care practica un joc încântător și care, în anul 1961, a învins-o cu 4-3 pe finalista Cupei Mondiale a cluburilor, Gremio Porto Alegre – Brazilia.

Tata îmi povestea că m-a luat la stadion pentru prima oară la un meci din perioada acelor ani, 60′ – 64′, la un meci în care Petrolul nostru făcuse un scor fluviu – zicea că se marcaseră 6-7 goluri – dar nu-și mai amintea ce meci.

Mi-am adus aminte de acest lucru și am consultat pe internet rezultatele din acea perioadă. Și cred că era vorba de un meci al campionatului 1962-1963, Petrolul – Crișana Oradea, încheiat cu scorul de 8-1. Eram mult prea mic pentru a-mi aminti ceva din acel meci dar, un lucru este cert, faptul că din acel moment, tata, considerând că am adus noroc echipei noastre, m-a luat la toate meciurile la care putea participa.”

Una dintre cele mai dragi amintiri pe care Titel Arsene le are, legate de Petrolul Ploiești, este cea pe care o denumește „Istoria unui steag”.

„Timpul a trecut (povestește suporterul – n.r.) și în perioada anilor 1973 – 1987 îmi venise și mie rândul să fac parte din galeria Petrolului.

Din nebuna noastră dorință de a evada din șablonul cotidianului comunist, m-am gândit că este momentul să-mi confecționez un steag mai aparte, un steag mândru, care să impună respect și să reprezinte întruchiparea forței.

Mai bine de 6 ani l-am purtat cu mine la meciuri bucurându-mă de prestanța lui și de încrederea pe care mi-o dădea. Cred că la acele vremuri era cel mai mândru și râvnit steag din galeria noastră. Nu a căzut niciodată în mâinile rivalilor dar, culmea, și-a găsit obștescul sfârșit în mâinile milițienilor de la Tf-ul gării de nord, la un meci cu Rapid. Ei nu aveau treabă cu prezența noastră ci cu simbolistica acelui steag.

Am cam ,,tras-o” atunci, fiind nevoit să dau cu ,,subsemnatul” la întrebări de genul: Ce vrea să reprezinte acel steag, de ce stele, de ce dungi orizontale (cu toate că aceste elemente nu erau cu alb și roșu). Răspunsurile mele erau de genul: „Nu am găsit altă rimă!”

M-am dat de gol într-un târziu cu o singură chestie, când le-am argumentat, că, după cum se vede, eu nu am aplicat 50 de stele ci doar 21. Pronunțând numărul de 50 de stele mi-am cam deconspirat, atât intenția și orientarea, cât și faptul că știam proveniența sursei de inspirație. Degeaba am argumentat că acele stele reprezintă dorința mea ca de 21 de ori să câștigăm titluri etc… Acest truc nu a ținut, steagul fiindu-mi confiscat. Important este că am scapăt fără vreo altă consecință, reușind să ies pe aceeași ușă pe care intrasem. Acum pot afirma că asemănarea grafică a acestui steag cu drapelul SUA nu era întâmplătoare.”

Reporter: Care este cea mai frumoasă amintire legată de Petrolul Ploiești

Titel Arsene: „Se spune, plastic, că nu există oameni bătrâni, ci doar oameni cu mult mai multe amintiri. Am foarte multe amintiri cu Petrolul nostru, unele frumoase dar și unele dureroase.

Cele dureroase nu m-au îngenuncheat niciodată și, precum în strofa imnului nostru ,,Te vom iubi, vei mai gresi, dar noi te vom ierta”, am fost alături de Petrolul nostru cu dorința de a fi mereu învingători

Câștigarea celor doua cupe ale României, din 1995 și 2013, au fost momentele de maximă fericire. Fiecare dintre aceste două evenimente, în parte, au avut parfumul propriu al dulcei bucurii de a-ți vedea echipa pe cele mai înalte culmi ale performanței.”

Memorabilă rămâne totuși finala cupei din 2013, unde am fost cu toții martorii doborârii recordului de suporteri aflați într-o deplasare. Peste 32.000 de suporteri petroliști au susținut pe Național Arena echipa noastră.

Nu pot uita nici bucuria creată de fantasticul gol marcat de Gicu Grozav în prelungirile meciului din deplasarea la Vitesse Arnhem în Europa League, care ne-a asigurat calificarea în turul următor .

Dar, cum după cer senin vine și furtuna, am trăit și momente de deziluzie și deznadejde, momente în care suflarea petrolistă și-a bandajat rănile și a avut puterea de a se ridica din noroiul în care fusese aruncată. Petrolul falimentase financiar și fotbalistic, iar singura resursă în viață, care-i mai putea anima și resuscita suflul, era voința, sufletul, devotamentul, dragostea și curajul suporterilor.

La ceas de restriște, ne-am adunat cu mic cu mare toate asociațiile de suporteri, cât și foștii jucători, și am reușit să repunem clubul în matca unui Certificat de Identitate Sportivă (CIS), pe care, mai apoi, l-am înscris în Liga A Prahova. Un fel de divizia a 4-a, în care, timp de un sezon competițional, am bătut cu toții meleagurile precum și coclaurii județului nostru, însoțind echipa și impulsionând-o spre următorul palier de performanță.

Că a fost ploaie, că a fost vânt, zăpada sau soare torid, am fost cu toții acolo unde datoria și dragostea de Petrolul ne-o cerea.

O mare satisfacție a mea, raportată la acea perioadă, a fost faptul că, împreună cu un grup de prieteni și inimoși suporteri, cât și cu sprijinul ADGA, am reușit să aducem în casele tuturor, prin intermediul transmisiilor Tv online, imagini live de la meciurile susținute de echipa noastră, atât în liga județeană, cât și în Liga a 3 a.

Reporter: Cum v-a venit ideea expoziției de la etajul 3 al Arenei Ilie Oană? Ce obiecte conține această expoziție și care este cel cu cea mai mare valoare sentimentală?

Titel Arsene: În calitate de administrator al stadionului, m-am confruntat și cu normativele și reglementările UEFA vis-a-vis de media și entertainment. Se argumenta acolo necesitatea ca un stadion al unui club de fotbal să aibă organizat și un spatiu pentru trofee, și elemente din istoria clubului.

Cum acasă aveam o sumedenie de lucruri care marcau evenimente din istoria Petrolului, am trecut la treabă și am organizat acest colțișor.

La această inițiativă au subscris și câțiva suporteri, care au donat câteva din monstrele expuse. Sunt expuse fanioane, tricouri de joc, programe, bilete, eșarfe, tablouri, ziare, reviste, insigne și alte obiecte de marketing.

La capitolul valori sentimentale trebuie să subliniez existența tricoului de campion al României, din anul 1957 – 1958, al domnului Mircea Dridea, căruia îi port o deosebită stimă, și căruia îi mulțumesc și pe această cale pentru donație.

Un alt obiect de valoare este un crochiu (schiță caricatură), înfățișându-l pe Ilie Oană, din anul 1938, donat de Alex Baciu, nepotul lui Ilie Oană, cât și programul original de la meciul Petrolul – Liverpool 1966, (care este cu adevărat o raritate). Restul exponatelor pot fi văzute în fiecare zi la stadion.

Reporter: Care credeți că ar fi soluția pentru ca echipa să se redreseze?

Titel Arsene: „Redresarea situației financiare a Petrolului stă în puterea, voința și înțelepciunea noii conduceri.

Eu, personal, consider că este necesar a se constitui o societate comercială ale cărei acțiuni să poată fi preluate de un investitor, sau de mai mulți, iubitori de galben-albastru, animați de tradiția noastră, dornici de performanță, fără gânduri de îmbogățire.

Din respect pentru suporteri, o mică parte din acțiuni ar trebui să fie încredințate lor, spre cumpărare. Totuși, această procedură – din ce știu – nu poate fi implementată în acest moment din cauza faptului că regulamentele sportive nu permit schimbarea CIS-ului în timpul competiției. Dar cred că este bine ca, începând de acum, să se facă primii pași spre o deschidere și o transparență necesară atractivității.

Până la acel moment este imperios necesar să putem supraviețui în forma actuală, prin atragerea de proiecte de finanțare nerambursabile din bugetul local sau județean, în conformitate cu legislația în vigoare – Legea educației fizice și sportului 69/2000 – prin promovarea sportului de performanță, și Legea 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice.

Ar mai exista si varianta asocierii cu municipalitatea, ținând cont de faptul că mărcile și brandul Petrolul sunt ale Primăriei.”

În finalul interviului, Titel Arsene a ținut să transmită un gând către suporteri:

„Iubirea pentru Petrolul a fost transmisă din generație în generație, suporterii bucurându-se sau suferind pentru această echipă. Cei vechi au avut norocul să vadă cum s-a scris istoria Petrolului, cei noi trăiesc cu speranța că, odată și odată, istoria se va repeta.

Nouă, suporterilor, nu ne rămâne decât să fim alături de echipă, să fim prezenți la toate meciurile, să susținem echipa necondiționat, constienți fiind că, achiziționând 1-2-3 bilete, vom putea aduce aportul nostru financiar în vederea redresării de moment a situației financiare. Hai Petrolul!”