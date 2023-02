Interviu cu Mondialu’ Petrolului Ploiești, Mihai Stroe: „Un campionat de fotbal este un maraton, nu o cursă de 100 metri”

Observatorul Prahovean demarează astăzi o campanie de prezentare a celor mai înfocați suporteri ai Petrolului. Unul dintre aceștia este Mihai Stroe, care a fost de acord să ne acorde un interviu în exclusivitate. Plin de pasiune, Mondialu’ nostru ne-a povestit despre viața departe de țară, despre familie, despre speranțe și, mai ales, despre sufletul lui: Petrolul Ploiești, o flacără galben-albastră.

Reporter: Cine este Mihai Stroe? Când și unde s-a născut, ce ocupație are?

Mihai Stroe: M-am născut pe 19 noiembrie 1975 în Ploiești. În momentul acesta trăiesc în Spania, împreună cu soția și fiul meu de 15 ani și lucrez ca tehnician la o firmă care montează alarme, camere de luat vederi și sisteme contra incendiului.

Sunt un vechi suporter al Petrolului, pășind prima dată pe stadion în vara anului 1980, la un meci cu Metalul București, împreună cu tatăl meu. Pe atunci Petrolul juca în Divizia B și îmi aduc aminte că a trebuit să stau pe umerii tatălui meu pentru a putea vedea meciul.

Reporter: Când ați plecat din țară și de ce?

Mihai Stroe: Am plecat din țară pe 5 februarie 2004 din cauza unor vremuri care mi-au năruit speranța de un trai mai bun pentru mine si pentru familia mea (eram la finalul unui mandat Iliescu-Năstase).

Am simțit din plin pe pielea noastră falimentul unui sistem politico-administrativ profund corupt și am dorit ca fiul nostru să beneficieze de mai multe șanse în viață decât putea oferi România: un sistem educațional performant, un sistem sanitar bine pus la punct și în general o societate deschisă și guvernată de Lege, în care performanța individuală să fie recunoscută, încurajată și chiar sprijinită. Spania ne-a oferit toate aceste lucruri din primul moment.

Reporter: Unde anume v-ați stabilit în Spania?

Mihai Stroe: De la bun început ne-am stabilit în orașul Reus (orașul lui Gaudi) care se află în provincia Tarragona din regiunea Catalonia. A doua noastră casă se află la doar 10 km de litoralul Mării Mediterane și la 125 de km de Barcelona, capitala Cataloniei.

Reporter: Cum s-a adaptat familia la viața în Spania și ce părere are despre susținerea echipei Petrolul.

Mihai Stroe: Familia noastră a crescut aici, în Spania, odată cu nașterea fiul meu, Alex, în 2007. Pentru el acasă înseamnă Spania. Eu și soția mea, Pușa, ne-am adaptat foarte repede comunității de aici, spiritul nostru latin ajutându-ne să ne integrăm în mod natural, însă ne-a ajutat foarte mult și toleranța si ospitalitatea comunității. În plus, există o comunitate destul de mare de români și astfel ne-am făcut o mulțime de prieteni.

Vis-a-vis de soție, când ne-am cunoscut, a descoperit pasiunea mea legată de Petrolul, însoțindu-mă de mai multe ori la meciurile echipei de acasă și chiar și din deplasare. În toată această perioadă cât am fost împreună m-a înțeles și a fost alături de mine în ceea ce privește „nebunia” mea.

Am încercat să îi insuflu și fiului meu dragostea pentru Petrolul, doar că circumstanțele în care s-a desfășurat viața lui au făcut ca Petrolul să ocupe doar locul 2 în inima lui, după FC Barcelona. Deși iubește și el Petrolul, Alex este astăzi mai catalan decât găzar…

Reporter: Cum și când a luat ființă ADGA (Asociația Diaspora Galben Albastră)?

Mihai Stroe: Ideea de ADGA (Asociația Diaspora Galben Albastră) a luat naștere pe site-ul suporterilor petroliști – DoarPetrolul.ro – la propunerea unui suporter diasporean din Canada, Marian Marin (alias Krapoo2004), care a devenit ulterior și unul dintre cei 15 Membri Fondatori ai asociației.

Sămânța care avea să genereze ADGA stă într-o postare datată 19 aprilie 2013: “Sunt plecat din țară și nu pentru o perioadă mică de timp! Am ales să mă stabilesc în Canada și să trăiesc aici. Mi-ar plăcea să dau și de alți petroliști pe aici, să putem vedea meciurile împreună și să ne bucurăm de echipă! Deci cei care sunteți plecați din țară și vreți să interacționați cu alții ca voi, scrieți aici locația voastră! Încep eu: Canada, Montreal.”

Ideea lui Marian a prins contur și s-a materializat la 1 decembrie a aceluiași an, o zi specială pentru orice român, care pentru noi, adgiștii, a devenit astfel dublu specială. Iată deci că pe 1 decembrie anul acesta asociația noastră va împlini 10 ani de existență.

Reporter: Ce acțiuni ați desfășurat pentru susținerea Petrolului Ploiești?

Mihai Stroe: Lista este destul de lungă și toate acțiunile se află postate pe site-ul nostru, www.adga.ro pentru cei care sunt interesați de detalii. Unul din principiile călăuzitoare ale ADGA este „Promovăm și sprijinim activ juniorii Petrolului, pentru că ei reprezintă viitorul” deci cele mai importante acțiuni ale noastre sunt cele legate de Academia de Copii și Juniori, unde am sponsorizat în mai multe rânduri echipamentele complete pentru joc, antrenament și prezentare pentru cea mai mică grupă de copii a Petrolului.

ADGA se mândrește și cu faptul că a plătit, prompt și integral, în 2016, taxa de înscriere a echipei pentru Campionatul Ligii A Prahova, anunțată în regim de urgență, pe ultima sută de metri pentru că expira termenul de înscriere, având abia în acel moment certitudinea că echipa putea fi reconstruită din temelii, pentru a participa în competițiile oficiale.

În două rânduri am contribuit semnificativ la costurile de închiriere a stadionului, în vederea desfășurării partidelor de acasă și anul trecut am decontat noi baremul de arbitraj al unui meci din campionat, plătit de club.

Am cumpărat frecvent bilete la meciurile de acasă în perioada în care partidele se desfășurau fără spectatori (perioada pandemiei), am organizat licitații caritabile pe pagina de Facebook a asociației, iar veniturile, fie le-am folosit pentru sprijinirea clubului, fie pentru scopuri caritabile ale ADGA.

În luna decembrie a fiecărui an ne-a făcut mare placere să îl ajutăm pe Moș Crăciun să aducă un zâmbet și puțină lumină și bucurie copiilor de la Centre de plasament, atât din Ploiești, cât și din împrejurimi. Am premiat câștigătorii diferitelor concursuri pe teme petroliste organizate pe site-ul DoarPetrolul.ro sau la Radio Prahova, cu care am avut o colaborare lungă și fructuoasă (mulțumim, Bubanu!) și am contribuit financiar la toate coregrafiile realizate de tribuna a 2-a de când existăm.

În plus, am sprijinit financiar constant, încă din Liga a 4-a, proiectul FCP TV care a făcut posibil ca o echipă de profesioniști inimoși să transmită aproape toate meciurile oficiale și amicale ale Petrolului din ligile inferioare.

Însă proiectul nostru de suflet, cu care ne mândrim cel mai mult este legat de susținerea financiară și logistică a domnului Răzvan Frățilă, cronicarul Petrolului, care este și Membru de onoare al ADGA, pentru a duce la bun sfârșit monografia „Petrolul Ploiești, Istorie și Tradiție”, care la finalizare, în decembrie 2024, va acoperi în mod detaliat și riguros cei 100 de ani de existență a clubului Petrolul. Am contribuit substanțial la ultimele 2 volume din cele 3 tipărite până acum, iar cel de-al patrulea, sub egida USP-ului, va apărea în curând și se numește „Oscilațiile”.

Reporter: De câte ori pe an reușiți să ajungeți la meciuri? Care a fost ultimul meci văzut?

Mihai Stroe: Din păcate nu am cum să ajung la meciuri foarte des, dar de fiecare dată când vin în țară nu ratez nici un meci.

Ultimele 2 meciuri văzute în Templul Ilie Oană sunt din luna septembrie 2021, la ultima mea vizita în țară, în campionat cu Ripensia Timișoara și în cupă cu Universitatea Craiova.

Faptul că nu putem fi mai aproape de echipa noastră de suflet reprezintă cea mai mare durere a noastră, a celor din Diaspora.

Reporter: Cum vedeți evoluția echipei în continuare? Ce credeți că ar putea funcționa mai bine în cadrul echipei?

Mihai Stroe: De echipă se ocupă Nae Constantin și staff-ul său, în care eu, unul, am mare încredere. Pentru sezonul actual cred că echipa își va face datoria din punct de vedere sportiv și se va salva de la retrogradare, în ciuda unor rezultate slabe la reluarea campionatului, în ianuarie. Îi rog pe frații mei petroliști să aibă încredere în echipă și in staff-ul tehnic, alături de mine, și le atrag atenția celor mai nerăbdatori că un campionat de fotbal este un maraton, nu o cursă de 100 metri.

La nivelul conducerii administrative a clubului, dacă nu se schimbă ceva în mod semnificativ ne va aștepta o perioadă foarte grea în viitorul apropiat, foarte posibil asemănătoare cu vara anului 2016, atunci când am fost nevoiți sa o luăm de la zero din Liga a patra.

Mă refer în primul rând la securizarea unui suport financiar consistent, o provocare extrem de grea, însă nu imposibilă, apoi la o strategie de comunicare eficientă care să contrabalanseze campania dezastruoasă de media din ultimele luni, când Petrolul parcă a devenit polul tuturor relelor si scandalurilor.

În acest sens, mie îmi este clar că este nevoie de o organigramă mai elaborată, specializată, cu fișe de post detaliate și cu indici de performanță bine definiți. Doar câțiva oameni care să se ocupe de toate în mod generic, nedefinit și nemonitorizat ca performanță nu pot acoperi în mod satisfăcător paleta bogată de probleme actuale ale clubului.

Sunt conștient că a intervenit o schimbare la nivelul conducerii administrative și că au apărut și oameni noi în structură. Sper ca actuala conducere a clubului să găsească soluții pentru a asigura liniștea financiară, dar și o punte de legătură cu Consiliul Local, eventual cu Consiliul Județean, lucru care ar ajuta clubul în viitor.

La final, una dintre îngrijorările majore, și ale mele, și ale colegilor din ADGA, este legată de Centrul de Copii și Juniori, care se zbate în lipsuri și își desfașoară activitatea în condiții grele. Sper ca noua conducere administrativă să se aplece mai mult asupra nevoilor CCJ, însă sunt conștient că, în criza financiară devenită cronică în care se găsește clubul, acest lucru va fi extrem de dificil de realizat. Să nu uităm, totuși, că CCJ formează și educă viitorul Petrolului.

Reporter: Câteva cuvinte în finalul interviului…

Mihai Stroe: Aș dori să adresez tuturor petroliștilor o rugăminte: în acest moment dificil din punct de vedere financiar, cel mai mare ajutor pentru club din partea suporterilor este să cumpere bilete și să fie în număr cât mai mare la meciurile de pe Ilie Oană pentru a încuraja și susține echipa. O spun, totodată, cu mare durere în suflet, pentru că mie, ca diasporean, îmi lipsește enorm aceasta șansă pe care frații mei petroliști o au la îndemană.

Primul meu meci văzut pe Stadionul Petrolul: 24 august 1980 cu Metalul București în Divizia B.

Primul meu meci din deplasare: 31 august 1986 cu Flacăra Moreni în Divizia A.

(Ambele meciuri au fost câștigate de Petrolul cu scorul de 2-0)

Cel mai ciudat și inedit moment l-am trăit pe 24 august 2008, atunci când s-au întâlnit pe Stadionul Ilie Oană, Petrolul Ploiești și FC Ploiești (scor 2-3) și am văzut cum prietenii mei (toți petroliști) erau împărțiți între cele 2 echipe. Am fost atât de uluit de această situație, încât eu, personal, m-am bucurat la toate cele 5 goluri!