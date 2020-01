Povestea Mihaelei Drăghici din Câmpina, artistul hand-made pentru care lavanda este izvor de creație, terapie și sursă de venit FOTO

Pasiune, terapie, sursă de câștig, provocare creativă… Pe toate acestea, Mihaela Drăghici din Câmpina le-a descoperit în micuța, dar frumoasa și benefica lavandă. Nu mai știe când a fost întâlnirea cu floarea mov, însă a găsit în ea o sursă inepuizabilă de suflet, inspirație și putere de a trece peste toate momentele dificile. Cu migală, bun-gust, cu studiu, încercări peste încercări, Mihaela Drăghici reușește să ofere iubitorilor de lavandă o gamă extrem de diversificată de produse.

Pe Mihaela Drăghici (58 ani) am cunoscut-o în urmă cu ceva ani, la Sinaia, acolo unde își etala și vindea cu mare drag și sub forme inedite buchețelele de lavandă. M-a atras standul vesel, colorat, plin de floare, de viață, cu inconfundabila aromă a lavandei. Un om pasionat de floarea mov, dar și de tot ceea ce înseamnă hand-made și care, de ani buni, se încăpățânează să demonstreze că se poate trăi și din pasiuni. Nu te îmbogățești financiar, dar sufletește simți că ai tot ce-ți trebuie.

A pierdut șirul anilor de când a început să lucreze artizanat hand-made 100%. În trecut, era un fel de a-și umple timpul, de a crea cadouri unicat, inedite pentru apropiați și, ulterior, și-a dat seama că-și poate valorifica munca. Să fie 30 de ani de când a început să facă mărțișoare. Își aduce aminte că-n acele vremuri nu apelai la prefabricate pentru a realiza diverse produse, ci conturai totul de la A la Z.

„Mă inspiram din reviste, din ceea ce vedeam în jurul meu, îmi puneam imaginația la încercare și lucram la acel produs până simțeam că-mi place, că este ceea ce trebuie“, ne-a mărturisit Mihaela Drăghici.

Migala, precizia, calculele, talentul i-au fost necesare și la locul de muncă. Timp de aproape două decenii a lucrat ca desenator tehnic la o uzină mecanică. A trăit însă și un moment în care a fost la un pas de depresie, cel în care a rămas fără loc de muncă. Hand-made-ul s-a transformat atunci într-o formă de terapie. Ceea ce, până la acel moment, era pasiune și o sursă sporadică de venit avea să-i devină ocupație de zi cu zi și un mod de a supraviețui material, psihic, sufletește. A început diversificarea produselor și a apărut pe piață, la târguri de profil din Câmpina și împrejurimi cu tot felul de ornamente, accesorii, obiecte de decorațiune interioară și exterioară.

„Mă bucur că am fost un fel de pionier cu produsele mele. Am fost prima care am ieșit pe piața din Câmpina cu diverse creații. N-a durat mult până ca ele să-mi fie copiate. Mă rog, ideile, că fiind totul realizat manual este greu să faci ceva identic. În primă fază, m-am supărat, dar acum nu mă mai deranjează. Mă ambiționează să fiu și mai bună, mai creativă, să fiu cu un pas înaintea lor. Am fost întrebată de ce nu-mi postez pe rețelele de socializare produsele pe care le realizez pentru târgurile de Sărbători și am spus că le pun ulterior, astfel să am liniștea că, barem, pentru o ediție voi putea bucura cumpărătorii cu noile mele realizări“, ne-a mai spus interlocutoarea noastră.

Nu este împotriva inspiratului. Și ea își culege anumite idei din surse diverse, dar contestă întru totul copiatul. Nu i se pare corect să iei de-a gata și să-ți asumi o lucrare care, în realitate, pentru cel care i-a pus bazele a însemnat ore și ore de gândit, făcut, stricat, reconstruit.

Când spui Mihaela Drăghici, n-ai cum să n-o asociezi cu lavanda. Este floarea pe care și-a transformat-o în materie primă pentru creațiile sale. „Nu mai știu cum și când m-am întâlnit prima dată cu această floare, dar pentru mine este o plantă benefică din toate punctele de vedere. Am încercat să am inclusiv plantația mea, dar nu mă ajută solul, așa că apelez la colaboratori din țară pentru a o achiziționa“, a completat câmpineanca.

Odată ce are mănunchiurile cu minunățiile de flori mov, mintea începe să lucreze, iar mâinile au un exercițiu și o îndemânare extraordinare. De la accesorii, mărturii, aranjamente florale, până la perne și picturi cu lavandă. Multă vreme, concurența a fost slabă, în ultima vreme însă piața a început să abunde de elemente care au la bază această plantă. Așa că artista trebuie să apeleze iar și iar la imaginația sa și să încerce noi lucruri.

De ceva timp, se axează pe florile Kanzashi, acele mici ornamente din satin, lucrate cu penseta. „Am rugat un dentist să mă ajute cu o pensetă pentru a le putea realiza. Sunt extrem de migăloase, dar foarte frumoase și spectaculoase“, ne-a mai spus Mihaela Drăghici.

Speră ca în curând să se bucure de un cadou mult așteptat, o mașină de brodat, care-i va fi un sprijin extrem de important în diversificarea creațiilor sale. Unele din care, așa cum spuneam și mai sus, nu te îmbogățești, dar care oferă o mare satisfacție celui care le realizează, dar și celui care le achiziționează sau le primește sub formă de cadou.

Produsele Mihaelei Drăghici pot fi achiziționate din Câmpina, de la una dintre căsuțele din lemn de la piață, dar și prin comenzi online, de pe pagina de facebook „Șoapte de lavandă” sau contactând-o direct pe profilul său: Mihaela Drăghici

Sursa foto: facebook Șoapte de lavandă