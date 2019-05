O familie, trei generații, trei locuințe făcute scrum la Boldești-Scăeni. „Am văzut la televizor case arzând, dar n-am crezut că vom ajunge s-o vedem așa și pe-a noastră“



Trei familii din Boldești-Scăeni au trecut prin foc, la propriu! Imobilele în care trăiau nouă persoane au ars în dimineața celei de-a doua zile a Paștelui. Oamenii s-au salvat cu ce aveau pe ei, reușind ca în fuga disperată din calea focului să mai pună mâna doar pe câteva acte. În rest, munca de-o viață li s-a făcut scrum.

Au așteptat cu nerăbdare zilele de Paște. N-aveau de unde să știe că le vor aduce cea mai cruntă cumpănă a vieții. Luni dimineața, în jurul orei 7.00, Elena și Niculae Ciobăniuc asistau neputincioși la cum munca lor și a copiilor lor, Constantin și Georgeta, este înghițită de vâlvătaie. Un foc iscat parcă de nicăieri, dar venit cu un nesaț peste casele lor. De la pompieri, li s-a spus că totul a pornit de la panoul electric. Trei familii, trei copii, trei imobile, trei drame…

Prima casă, cea a Elenei (54 ani) și Niculae (62 ani) are mai bine de patru decenii de când a fost ridicată. Fusese consolidată, fusese aranjată după cum le-au fost priceperea și posibilitățile. Acolo s-au născut și au crescut și copiii acestora, Constantin care are acum 36 de ani și Georgeta, în vârstă de 34 de ani.

Cu timpul, cei doi tineri și-au întemeiat propriile familii și și-au ridicat propriul acoperiș. Din lipsă de teren, dar și de bani, și-au construit casele lângă cea părintească.

Constantin este tatăl unei fetițe de șapte ani, Gabriela, iar soția sa este însărcinată în cinci luni cu cel de-al doilea copil.

Georgeta are două fete, în vârstă de 12, respectiv cinci ani.

Dacă sunt în viață, azi, este datorită „bătrânului“ casei, cel care a văzut primul flăcările și pentru care, în acele momente, singura grijă a fost să-și salveze copiii și nepoții.

Nici nu știe ce să facă acum: să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru faptul că trăiesc sau să-i ceară niște răspunsuri pentru ceea ce li se întâmplă. Oare cu ce i-au greșit de i-a trecut prin foc, la propriu, chiar în zilele de Paște?

Poate cei tineri vor mai găsi resurse s-o ia de la capăt, dar ei...? Sunt doi pensionari care au muncit pentru casă și familie și sperau să se bucure liniștiți de momentele care le-au rămas.

Dar viața lovește fără să te-ntrebe și când te aștepți, poate, cel mai puțin. Acum, cu mâinile goale, sleiți de puteri și de visuri, cu un nod în gât și o apăsare pe suflet ca o piatră de moară și cu lacrimi care curg necontenit, dar care nu sting cea mai chinuitoare flacără, cea care le mistuie liniștea, oamenii se adăpostesc pe unde pot.

Rudele i-au luat sub acoperișul lor, iar comunitatea le-a sărit imediat în ajutor. Au primit haine, au primit mâncare, au avut parte de sfaturi încotro s-o apuce pentru a beneficia de ajutorul pentru situații de urgență atât de la CL Boldești-Scăeni, cât și de cel alocat de Guvern…

Dar pentru a merge mai departe, oamenii au nevoie de mult și multe. În primul rând de un strop de liniște.





Marcați de tabloul limbii de foc au fost și cele trei fete. Copilăria lor - cu jucăriile, hăinuțele, cărțile, locușorul lor preferat - n-a fost ocolită de vâlvătaie. Asemenea bunicilor și părinților trebuie s-o ia de la capăt.



„Au rămas, săracele, șocate. Noi, ăștia mari, suntem încă speriați de ceea ce ni s-a întâmplat, darămite ele. Din păcate, n-am putut salva mare lucru. Parțial, doar niște acte… N-am crezut că vom trăi coșmarul ăsta vreodată. Am văzut la televizor sau în alte situații case arzând, dar n-am crezut, nicio clipă că vom ajunge s-o vedem pe-a noastră făcută scrum“, ne-a mărturisit Georgeta Iancu, cu lacrimile înnodându-i-se în bărbie.

Sprijin s-o ia de la capăt

Oamenii lucrează. Casele și le-au ridicat din salariile lor pe care și le-au drămuit și pentru facturi, și pentru copii, și pentru cele necesare într-o gospodărie. Georgeta, fratele și cumnata sa sunt angajați la o firmă de reciclare, iar soțul Georgetei la una de băuturi alcoolice.

Momentan, dorm pe la rude. Însă, ziua și-o petrec la vechile locuințe, de pe strada Câmpiei, nr. 7A, din cartierul Balaca. S-au pus pe treabă, pe curățat locul. Oamenii muncesc și plâng de amarul a ceea ce-au pierdut, dar și de grija zilei de mâine.

Știu sigur că viitoarele lor cămăruțe nu vor mai fi lipite una de alta. „Poate nu ardeau toate dacă erau separate cât de cât“, a completat Georgeta Iancu.

Au nevoie de bani și de materiale de construcție. Cei care vor să le dea o mână de ajutor, au la dispoziție contul deschis pe numele

Niculae Ciobăniuc, la BRD RO 69 BRDE 300 SV 70985013000 sau o pot contacta pe Georgeta Iancu, la 0730568979

Sursa foto: facebook Narcisa Ilie