Elevii intră în vacanța de toamnă

Astăzi este ultima zi de cursuri din primul modul al anului școlar 2025-2026. Elevii vor avea o săptămână de vacanță.

Al doilea modul va începe luni, 3 noiembrie și se va încheia vineri, 19 decembrie 2025. Atunci, elevii vor intra în vacanța de iarnă și vor reveni la cursuri joi, 8 ianuarie 2026. Va fi cea mai mare vacanțță, după cea de vară, având 19 zile.

Structura anului școlar 2025-2026

Cursuri

Modulul I: luni, 8 septembrie – vineri, 24 octombrie 2025;

Modulul II: luni, 3 noiembrie – vineri, 19 decembrie 2025;

Modulul III: joi, 8 ianuarie – vineri, 6 februarie 2026 (sau 13 februarie /20 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor);

Modulul IV: luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Modulul V: miercuri, 15 aprilie – vineri, 19 iunie 2026

Vacanțe

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 -7 ianuarie 2026;

Vacanța de schi în Prahova: 16-22 februarie 2026

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară: 20 iunie – 7 septembrie 2026.