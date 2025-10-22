Harta localităților afectate de alunecări, în 2025, în Prahova

Mai multe localități din Prahova au raportat, în 2025, zone în care s-au reactivat alunecările de teren. Potrivit situației centralizate de Prefectura Prahova pe listă figurează 18 localități unde au fost afectate apărări de mal, poduri, drumuri comunale și județene, dar și gospodării.

Cei mai multe alunecări de teren înregistrate în Prahova s-au reactivat în primăvară, fie care urmare a fenomenului de dezgheț, fie din cauza ploilor abundente.

Astfel de fenomene au avut loc, în decursul anului 2025, în 18 de localități din județ, figurând ca afectate trei poduri pe drumuri județene (Predeal Sărari, Posești, Șotrile) și cinci pe drumuri comunale, la Cerașu (3), Mâneciu (1) și Șotrile (1).

În patru localități din Prahova, Cerașu, Breaza, Comarnic și Iordăcheanu, din cauza alunecărilor de teren din anii trecuți au fost afectate nouă locuințe.

Alunecări reactivate din cauza ploilor la Posești

La Posești, potrivit primarului comunei, Valentin Spătărelu (PSD), alunecările au avut loc în 2023, însă în primăvara acestui an s-au reactivat.

„Avem afectat DJ 102 B, la intrarea în satul Nucșoara, unde în 2025 s-a reactivat o alunecare mai veche de teren, iar în satul Bodești, în primăvare acestui an, s-a accentuat o alunecare mai veche, din 2023”, a precizat primarul comunei Posești.

Casă și drum comunal, afectate de alunecări la Iordăcheanu

La Iordăcheanu, o alunecare de teren a afectat, în 2022, o locuință și un drum comunal. Situația a revenit în atenția autorităților în primăvara acestui an.

„Avem o alunecare de teren produsă în 2022 care a afectat o casă din satul Valea Cucului, dar și drumul comunal DC 60.

La data respectivă am primit o parte din finanțare, pentru situații de urgență, însă fondurile au fost insuficiente.

În primăvara acestui an, s-au reactivat alunecările și încercăm permanent să intervenim cu pământ ca să nu fugă drumul”, a precizat Aurel Constantin (PNL), primarul comunei Iordăcheanu.

În așteptarea expertizei, la Comarnic

La Comarnic situația este un pic mai complicată, aici fiind afectată mai rău o locuință, însă momentan nu s-a stabilit cauza pentru care s-a produs o tasare a terenului

„La Comarnic cel mai grav este afectată o locuință situată în zona pieței. Aproape jumătate din imobil nu mai poate fi folosit după ce s-a produs o tasare și s-au crăpat pereții. Aici nu se vede alunecare de teren.

Casa este în apropiere de DN1. Am solicitat și o opinie de la DRPD și au spus că nu este afectat DN1.

Comisia venită la fața locului a dispus ca proprietarul să efectueze o expertiză. Persoana a venit și la Primărie și a solicitat sprijin, dar fiind vorba de faptul că este o proprietate privată nu putem aloca fonduri.

În apropiere de acest imobil mai este afectat un altul, unde s-au crăpat plăcile din curte. Repet, în acest caz este important să se realizeze o expertiză pentru a vedea care este cauza pentru care s-a podus această tasare”, a precizat Sorin Popa (PNL), primarul din Comarnic.

Apărări de mal și drum comunal, afectate de alunecări la Cerașu

La Cerașu, problemele legate de alunecările de teren sunt mai vechi. În primăvara anului 2025, alunecările s-au reactivat ca urmare a fenomenului de dezgheț.

„Avem trei gospodării afectate ca urmare a alunecărilor de teren în zona Rudari. Casele au fost construite pe un teren care nu este stabil. Tot la Cerașu, a fost semnalată reactivarea unei alunecări care afectează apărarea malului râului Drăjnuța, precum și un drum comunal, respectiv strada Drăjnuța.

Lista localităților din Prahova afectate de alunecările de teren

Predeal Sărari

Păcureți

Slănic

Câmpina

Cerașu

Provița de Sus

Valea Doftanei

Comarnic

Chiojdeanca

Breaza

Cornu

Iordăcheanu

Posești

Șoimari

Sinaia

Mâneciu

Șotrile

Situație centralizată Prefectura Prahova