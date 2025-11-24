 

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Explozie urmată de incendiu la un bloc din Brăila

David Mihalache
Autor: David Mihalache
explozie bloc braila
Sursa foto ISU Brăila

O explezie puternică, urmată de un incendiu, a avut loc luni seară, într-un bloc din localitatea Însurăței, din județul Brăila. Mai multe apartamente au fost afectate în urma deflagrației, iar la fața locului intervin mai multe echipaje ISU și ambulanțe.

- Publicitate -

Explozia a avut loc într-un apartament de la etajul 1 al blocului, iar în momentul acesteia proprietarii nu erau acasă.

În locuință funcționa o centrală termică pe butelii, blocul nefiind racordat la rețeaua de gaze.

- Publicitate -

Trei apartamente au fost afectate de explozie, iar potrivit ISU, până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Drumul dintre Însurăței și Zăvoaia este complet blocat, șoseaua asigurând legătura dintr județele Buzău și Brăila.

Potrivit martorilor, s-a auzit o bubuitură, iar la scurt timp flăcările au cuprins mai multe locuințe din bloc. Oamenii au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât au crezut că este vorba despre un bombardament.

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Trafic închis pe DN 1. Cum se lucrează la Movila Vulpii [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Începând de luni, 24 noiembrie, ora 10:00 și până...

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Primăria Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Curtea de Conturi a României a publicat raportul de...

Ioana Farcaș: „Ce simte un actor când primește aplauze? Că nu muncește” 

Luiza Toboc Luiza Toboc -
E imposibil să n-o iubești pe Ioana Farcaș. E...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -