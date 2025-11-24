Explozie urmată de incendiu la un bloc din Brăila

O explezie puternică, urmată de un incendiu, a avut loc luni seară, într-un bloc din localitatea Însurăței, din județul Brăila. Mai multe apartamente au fost afectate în urma deflagrației, iar la fața locului intervin mai multe echipaje ISU și ambulanțe.

Explozia a avut loc într-un apartament de la etajul 1 al blocului, iar în momentul acesteia proprietarii nu erau acasă.

În locuință funcționa o centrală termică pe butelii, blocul nefiind racordat la rețeaua de gaze.

Trei apartamente au fost afectate de explozie, iar potrivit ISU, până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Drumul dintre Însurăței și Zăvoaia este complet blocat, șoseaua asigurând legătura dintr județele Buzău și Brăila.

Potrivit martorilor, s-a auzit o bubuitură, iar la scurt timp flăcările au cuprins mai multe locuințe din bloc. Oamenii au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât au crezut că este vorba despre un bombardament.