Cod galben de vânt puternic în nordul județului Prahova

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic, valabilă în intervalul 25 noiembrie ora 03.00 – 26 noiembrie ora 08.00, valabilă în nordul județului Prahova.

Potrivit ANM, în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55…65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe litoral, de 50…55 km/h.

În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70…80 km/h și la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90…110 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40…50 km/h, vor fi pe arii restrânse și în restul țării.