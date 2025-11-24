Demers pentru noi locuri de parcare în cartierul Nord din Ploiești

Un set de afișe apărute la intrările unor blocuri din cartierul Nord a atras atenția locatarilor și a reaprins discuțiile despre lipsa locurilor de parcare.

Mesajele, lipite în special în zona blocurilor 26, 66, 67, 68, 69 și 70, îi îndeamnă pe deținătorii de autoturisme să trimită solicitări către Primăria Ploiești pentru amenajarea de noi parcări.

Potrivit afișului, două cereri oficiale au fost deja depuse la primărie, însă răspunsul primit ar fi fost: „Mai așteptați!”, un mesaj care i-a nemulțumit pe locatarii care se confruntă zilnic cu aceeași problemă: cea a locurilor insuficiente.

În teren, șoferii confirmă situația: „Nu sunt suficiente locuri, asta o știe oricine locuiește aici. Multe familii au două mașini, iar uneori mai apare și câte una în plus,” spune un bărbat din zonă.

O locatară descrie o altă problemă devenită rutină:

„Unii de la blocurile din apropiere parchează la noi, mai ales dacă ajung seara. Atunci toate locurile sunt ocupate și nu ai unde să lași mașina. Cauți loc câte un sfert de oră.”

Accesul către parcarea blocului 66 este unul dintre punctele sensibile ale zonei. Intrarea nu este blocată, însă accesul se face cu dificultate din cauza mașinilor parcate pe marginea carosabilului din lipsă de spațiu.

Șoferii sunt nevoiți să înainteze cu două roți pe trotuar și două pe carosabil pentru a putea intra în parcare, o manevră care pune în încurcătură atât pietonii, cât și circulația din zonă.

Afișul atrage atenția că, în astfel de condiții, accesul autospecialelor de intervenție ar putea fi îngreunat, lucru care ar putea crea probleme serioase în situații de urgență.

Inițiativa pare să fi pornit direct de la locatari, care consideră că un număr mai mare de solicitări ar putea determina autoritățile să reia discuțiile privind amenajarea unor noi locuri de parcare.