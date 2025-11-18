Moment special la meciul România-San Marino de pe Ilie Oană

Meciul de fotbal dintre România și San Marino va avea loc în această seară la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană. Înaintea fluierului de start, organizatorii au pregătit un moment special.

- Publicitate -

După înfrângerea cu Bosnia, tricolorii vor să-și ia revanșa cu San Marino, meciul fiind programat pentru această seară, de la ora 21:45, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești.

Organizatorii au pregătit un moment special

Astfel, Cezar Ouatu va intona Imnul Național al României , alături de membri ai Orchestrei Simfonice a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești.

- Publicitate -

Cezar Ouatu este membru al Orchestrei Populare “Flacăra Prahovei” și promite un moment de mare încărcătură emoțională și simbolică.

Evenimentul este cu atât mai special cu cât are loc în orașul natal al artistului, în fața unui stadion arhiplin, cu peste 15.000 de suporteri, și alături de membri ai Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

„Este un privilegiu, o emoție unică, mândrie și o mare onoare să pot intona Imnul României din tot sufletul, la meciul naționalei de fotbal, fix în orașul meu natal, Ploiești, pe un stadion Ilie Oană arhiplin, alături de orchestra Filarmonica Ploiești.” a declarat Cezar Ouatu.

Pentru Filarmonica “Paul Constantinescu”, acest moment reprezintă încă o dovadă a recunoașterii valorii artiștilor ploieșteni, în țară și pe plan internațional.

- Publicitate -

„Este un privilegiu să fim prezenți în această formulă, într-un cadru în care cultura se întâlnește cu sportul, iar emoția muzicii se împletește cu energia tribunei. Pentru noi, ca instituție, este o mândrie, iar pentru Cezar Ouatu – un moment cu puternică încărcătură emoțională, trăit acasă, la Ploiești.” a transmis Vlad Mateescu, director general al Filarmonicii „Paul Constantinescu”.

Restricții rutiere

Traficul rutier va fi restricționat în totalitate în zona adiacentă arenei sportive, începând cu ora 18.00, pe următoarele străzi: Mihai Bravu, Alexandru Vlahuță, Stadionului și cele ce se intersectează cu acestea.

Accesul spectatorilor se va face începând cu ora 19.45, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic.

- Publicitate -

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și desfășurării jocurilor sportive, partida de fotbal a fost declarată cu grad ridicat de risc, fapt pentru care informăm participanții la eveniment să aibă în vedere că pot fi supuși unor controale corporale, în scopul împiedicării introducerii în stadion a materialelor sau obiectelor interzise de lege ce pot pune în pericol siguranța spectatorilor.

Potrivit prevederilor legale incidente și pentru buna desfășurare a competiției sportive, toți cei prezenți la meciul celor două selecționate au obligația să respecte următoarele reguli:

să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților, pentru a evita aglomerările la punctele de acces;

să manifeste răbdare pe timpul verificărilor de securitate și acces, la intrarea în arena sportivă, precum și după terminarea partidei, la ieșirea din stadion;

să se conformeze indicațiilor organizatorilor și ale forțelor de ordine;

să prezinte documentele de acces la intrare;

să ocupe exclusiv locurile înscrise pe bilete, în sectoarele unde și le-au achiziționat;

copiii sub 14 ani pot intra doar însoțiți de un adult și pe baza unui bilet valid.

să nu se implice în incidente sau conflicte care ar putea duce la tulburarea ordinii publice

Obiecte și materiale interzise:

bannere, pancarte, afișe cu conținut politic, obscen, discriminatoriu sau provocator;

materiale pirotehnice, recipiente din sticlă/plastic, arme, obiecte contondente;

aparatură profesională foto/video, umbrele, vuvuzele, portavoci, stații de amplificare;

dispozitive LASER, articole vestimentare care ascund identitatea.

Comportament interzis:

consumul de alcool sau substanțe interzise în incinta stadionului;

scandări cu caracter rasist, xenofob, politic sau discriminatoriu;

amenințări, injurii, gesturi obscene, violență verbală sau fizică;

distrugerea mobilierului, infrastructurii sau materialelor publicitare;

staționarea pe scări, căi de acces sau evacuare.

Trasee TCE modificate

Traseele 5, 7, 22/22b, 28, 36, 44b, 104, 106, 302, 305 și 401 vor circula deviat, astfel:

- Publicitate -

Traseul 5: Spital Județean – Cartier M. Bravu

– pe sensul Spital Județean – Cartier Mihai Bravu, traseu normal până pe str. Ștefan Greceanu, apoi străzile: Nicolae Bălcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari, apoi se va întoarce în sensul giratoriu situat la intersecția străzilor Mihai Bravu cu Chimiei, cu stație de debarcare-mbarcare „Grădinari”, situată pe str. Grădinari la sens spre Centru. Nu se pot utiliza stațiile: Poștei, Tăbăcărie, Războieni, Neajlov, Mihai Bravu.

– pe sensul Cartier Mihai Bravu – Spital Județean se vor parcurge străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, având stație la Muzeul de Istorie, Ștefan Greceanu, după care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Mihai Bravu, Neajlov, Tanin, Stadion, Poștei.

- Publicitate -

Traseul 7: Dorobanțul – Bariera Rudului

-pe sensul Dorobanțul – Centru, traseu normal până la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân cu Armași, stânga Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu cu stație la Muzeul de Istorie, după care ruta cunoscută. Nu se pot efectua stațiile: Școala 9 și Biserica Armoniei.

– pe sensul Bariera Rudului – Dorobanțul ruta nu se modifică.

- Publicitate -

Traseul 22/22b: Auchan/Selgros – Bariera Unirii

– pe sensul Auchan/Selgros – Bariera Unirii ruta nu se modifică.

– pe sensul Bariera Unirii – Auchan/Selgros, se vor parcurge străzile: Lupeni, după care dreapta pe străzile Ștefan cel Mare și Nicolae Bălcescu, având stație la Muzeul de Istorie, după care se parcurge ruta cunoscută. Nu se pot efectua stațiile: Școala 9 și Biserica Armoniei.

- Publicitate -

Traseele 28, 36, 44b, 106: Centru – UZTEL

– pe sensul Centru –UZTEL, traseu normal până pe str. Buna Vestire, după care se vor parcurge străzile: Mircea cel Bătrân, Grădinari, Mihai Bravu, după care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Maternitate și Grădinari.

– pe sensul UZTEL – Centru, traseu normal până în stația FERO, după care se vor parcurge străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu cu stație la Muzeul de Istorie. Nu se pot utiliza stațiile: Maternitate, Grădinari și Biserica Armoniei. Pe acest sens ruta traseului 106 nu se modifică.

Traseul 104: Armoniei – UZTEL

– pe sensul Centru – UZTEL: va avea capăt de linie la Muzeul Petrolului si se vor parcurge străzile: Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari, Mihai Bravu după care traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Armoniei, Maternitate și Grădinari.

– pe sensul UZTEL – Centru, traseu normal până în stația FERO, după care se vor parcurge străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, Dr. Bagdazar. Nu se pot utiliza stațiile: Grădinari, Maternitate și Biserica Armoniei.

Traseul 302: FERO– P.I.P.

– pe sensul FERO – Centru, din stația FERO se vor parcurge străzile: Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, având stație la Muzeul de Istorie. Nu se pot utiliza stațiile: Maternitate, Grădinari și Biserica Armoniei.

– pe sensul P.I.P.– FERO ruta nu se modifică.

Traseul 305: FERO– ARMAȘI

– pe sensul P.I.P.– ARMAȘI, traseu normal până la strada Gh. Lazăr, apoi str. Dr. Bagdazar, cu stație la Muzeul de Istorie, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari, se va întoarce în sensul giratoriu după care revine pe str. Grădinari și în continuare traseu normal. Nu se pot utiliza stațiile: Armoniei, Maternitate și Grădinari.

Traseul 401: HIPODROM – AFI PALACE

– pe sensul HIPO – AFI Palace, traseu normal până la intersecția străzilor Grădinari și Mihai Bravu, după care se vor parcurge străzile: dreapta Mihai Bravu, Apelor, incinta parcare AFI Palace. Nu se pot utiliza stațiile: Mihai Bravu, Neajlov, Tanin, Stadion.

– pe sensul AFI Palace – HIPO incinta AFI Palace, se parcurg străzile Apelor, Gh. Doja, Poștei, Apelor, Mihai Bravu, cu stație la Cornățel, Grădinari și apoi traseul normal. Nu se pot utiliza stațiile: Alexandru Vlahuță, Războieni, Neajlov și Mihai Bravu.