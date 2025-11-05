- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Navetiști prahoveni, nemulțumiți că nu au cu ce să circule

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
maxi taxi
foto cu caracter ilustrativ

Mai mulți navetiști care circulă pe traseul Valea Doftanei – Câmpina reclamă faptul că operatorul de transport nu asigură suficiente mijloace de transport, motiv pentru care călătorii, inclusiv copii de clasă pregătitoare, sunt nevoiți să circule în picioare preț de aproximativ 30 de minute.

- Publicitate -

„Bătaie de joc la adresa celor care fac naveta pe ruta Valea Doftanei -Câmpina. Săptămâna trecută, când au fost copiii în vacanță, au fost, la cursa de 6.30, câte două mașini. Săptămâna aceasta, când au început copiii școala, este o singură mașină. Călătorii merg în picioare. Sunt și copii de clasă pregătitoare care circulă în picioare. Să vă fie rușine. Bani pe bilete și abonamente doriți, dar să creați condiții nu vă interesează”, a semnalat o navetistă, Irina Ivan.

Contactat telefonic, administratorul firmei de transport Autogara Com Câmpina, Sorin Mazilu, a transmis că de miercuri, 5 noiembrie, pe traseul Valea Doftanei – Câmpina vor fi reintroduse două autobuze, cu o capacitate de 50,respectiv 53 de locuri.

- Publicitate -

„A fost vorba de o defecțiune tehnică la una dintre mașini, de aceea luni și marți a circulat un singur autobuz. De mâine (.n.red. miercuri, 5 noiembrie) situația va fi remediată. Șoferul care a efectuat cursa a luat și oameni în picioare, or fi fost și vreo trei copii, dar asta ca să nu fie nevoiți să aștepte o altă cursă și să întârzie la școală”, a precizat Sorin Mazilu, administratorul firmei de transport.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -