Avarie la rețeaua electrică în Prahova. Localitățile afectate

O avarie majoră a dus la întreruperea energiei electrice în cel puțin trei comune și un oraș din Prahova.

Potrivit cititorilor ziarului, probleme la alimentare sunt în comunele Valea Călugărească, Albești Paleologu, Iordăcheanu, dar și în orașul Urlați.

Oamenii susțin că pana de energie a apărut încă de la ora 11.00, iar reprezentanții Electrica nu răspund la numărul de telefon destinat reclamațiilor.

Totodată, localitățile afectate nu sunt raportate pe site-ul distributie-energie.ro, locul unde erau publicate astfel de incidente.

Cu privire la această situație, reprezentanții primăriei Valea Călugărească au transmis că situația este cunoscută la nivelul companiei.

„În comunele „Valea Călugărească și Albești-Paleologu, din cauza unei avarii majore Echipele de intervenție sunt la fața locului și se lucrează pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, este mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Valea Călugărească