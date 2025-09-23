- Publicitate -

Scandalos: Procesul fraudei de la Ciorani, amânat până după prescripția faptelor

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

Lasă un comentariu

Luni, 22 septembrie 2025, la cinci zile distanță de la ”aniversarea” a cinci ani de la ceea ce procurorii au numit frauda electorală de la Ciorani, în care primarul Marin Voicu și mai mulți complici sunt acuzați că s-au jucat cu voturile alegătorilor ca la ruleta rusească, instanța a dat o nouă amânare la amânarea procesului.

- Publicitate -

Da, ați citit bine: după ce în ultimele luni termenul s-a plimbat de la 25 august la 4 septembrie, apoi la 17 septembrie, apoi la 22 septembrie, ieri, instanța a anunțat cu solemnitate că următorul termen va fi pe 30 septembrie.

Și asta nu e tot. În aceeași decizie, același complet a revenit și a mai „împins” ștafeta încă două zile, până pe 2 octombrie.

Și acum vine partea de manual pentru orice student la Drept: faptele de la Ciorani, pentru care există deja inculpați condamnați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției și probe video care au făcut deliciul întregii țări, se prescriu pe 27 septembrie.

Viața Prahovei

Cum va fi vremea în octombrie în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Vremea începe să se răcească, iar de săptămâna viitoare temperaturile...
- Publicitate -

Adică fix înainte de termenul stabilit de instanță. Să fie doar o coincidență?!

Marin Voicu, edilul care și-a dorit să fie reales cu orice preț (și a reușit, acuză procurorii prin falsificarea rezultatelor), a fost deja condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare cu executare.

Dar pentru că România e țara unde un apel poate dura oricât, procesul continuă să se joace de-a v-ați ascunselea cu termenele.

- Publicitate -

Culmea ironiei: amânări pe bandă rulantă până când timpul rezolvă problema.

Așadar, în loc de o sentință definitivă, opinia publică asistă la un un caz „simplu”, cu recunoașteri, condamnări și probe evidente, transformat într-un maraton de amânări.

Întrebarea rămâne: e vorba de amânarea inevitabilului sau de amânarea salvatoare pentru inculpat? Aflăm pe 2 octombrie, sau poate că vom asista la o nouă amânare?!

Eveniment

Unde poți duce în Ploiești hainele pe care nu le mai porți

Hainele, încălțămintea sau deșeurile textile trebuie colectate separat începând din acest an, în toate statele membre ale Uniunii Europene. În acest sens, în mai multe...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

0
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...
Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

0
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...
Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

2
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

4
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

0
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...
Economic

Târgul de Toamnă revine la Ploiești

0
Societatea Hale și Piețe SA organizează, în perioada 25...
Social

„Anotimpurile” lui Vivaldi, la filarmonica din Ploiești

0
Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești pregătește pentru joi, 25...
Viața Prahovei

Cum va fi vremea în octombrie în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza...
Sport

Eugen Neagoe este noul antrenor al Petrolului

1
Petrolul Ploiești are un nou antrenor după plecarea lui...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Unde poți duce în Ploiești hainele pe care nu le mai porți

Ștefan Vlăsceanu -
Hainele, încălțămintea sau deșeurile textile trebuie colectate separat începând...

Ioana și Maria, fetele din Dițești, locul I la țiteră, în Ucraina

Luiza Toboc -
Ioana Carolina și Maria Alexandra Bucur, cele două copile...

Bărbat în vârstă de 79 de ani din Ploiești dat dispărut

Ștefan Vlăsceanu -
Mihu Vasile, un ploieștean în vârstă de 79 de...

Prahova: A încălcat ordinul de protecție ca să-și recupereze băutura

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 64 de ani din...
- Publicitate -

Picnic cu droguri în Bucegi stricat de jandarmi

Ștefan Vlăsceanu -
Aproape 30 de sancțiuni au aplicat jandarmii prahoveni în...

Mâncătorii de semințe din Ploiești, amendați pentru mizerie

Marius Nica -
Ghinion pentru cinci persoane care au mâncat semințe pe...

Amenințări trimise pe email la două spitale din Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Ancheta în cazul amenințărilor trimise pe adresele de email...

Amenințări trimise prin email mai multor școli și spitale din România

Ștefan Vlăsceanu -
Poliția Română alături de Serviciul Român de Informații au...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean