Scandalos: Procesul fraudei de la Ciorani, amânat până după prescripția faptelor

Luni, 22 septembrie 2025, la cinci zile distanță de la ”aniversarea” a cinci ani de la ceea ce procurorii au numit frauda electorală de la Ciorani, în care primarul Marin Voicu și mai mulți complici sunt acuzați că s-au jucat cu voturile alegătorilor ca la ruleta rusească, instanța a dat o nouă amânare la amânarea procesului.
Da, ați citit bine: după ce în ultimele luni termenul s-a plimbat de la 25 august la 4 septembrie, apoi la 17 septembrie, apoi la 22 septembrie, ieri, instanța a anunțat cu solemnitate că următorul termen va fi pe 30 septembrie.
Și asta nu e tot. În aceeași decizie, același complet a revenit și a mai „împins” ștafeta încă două zile, până pe 2 octombrie.
Și acum vine partea de manual pentru orice student la Drept: faptele de la Ciorani, pentru care există deja inculpați condamnați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției și probe video care au făcut deliciul întregii țări, se prescriu pe 27 septembrie.
Adică fix înainte de termenul stabilit de instanță. Să fie doar o coincidență?!
Marin Voicu, edilul care și-a dorit să fie reales cu orice preț (și a reușit, acuză procurorii prin falsificarea rezultatelor), a fost deja condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare cu executare.
Dar pentru că România e țara unde un apel poate dura oricât, procesul continuă să se joace de-a v-ați ascunselea cu termenele.
Culmea ironiei: amânări pe bandă rulantă până când timpul rezolvă problema.
Așadar, în loc de o sentință definitivă, opinia publică asistă la un un caz „simplu”, cu recunoașteri, condamnări și probe evidente, transformat într-un maraton de amânări.
Întrebarea rămâne: e vorba de amânarea inevitabilului sau de amânarea salvatoare pentru inculpat? Aflăm pe 2 octombrie, sau poate că vom asista la o nouă amânare?!