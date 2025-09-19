Elevii Concordia i-au interpretat pe Regii și Reginele României

Un moment aparte, încărcat de emoție și semnificație, a avut loc la Școala Primară Concordia, unde elevii din ciclul primar au reușit să transforme sala de festivități într-o mică scenă a istoriei naționale.

Micuții s-au documentat cu atenție, au învățat date istorice, și-au pregătit replicile și au îmbrăcat costume de epocă, atent realizate.

Apoi au intrat în pielea unor personaje cu adevărat impresionante: de la Regele Carol I, la Regele Mihai, de la Regina Elisabeta, la Regina Ana. Emoțiile au fost mari, dar copiii au reușit să joace „princiar” rolurile lor, într-o scenetă care a surprins și a încântat asistența.

Printre spectatori s-a aflat chiar Alteța Sa Regală Principesa Maria a României, prezentă la eveniment pentru a marca împlinirea a zece ani de când Casa Regală a acordat Organizației Umanitare Concordia Înaltul Său Patronaj.

Principesa Maria a fost vizibil emoționată de cadoul pregătit de elevi, dar și de mesajul transmis prin scenetă și prin expoziția dedicată Casei Regale, realizată chiar de copii.

„Am fost foarte impresionată atât de galerie, cât și primirea copiilor și a cadrelor didactice.

Se vede efortul tuturor. Este un moment de sărbătoare, împlinindu-se zece ani de la acordarea patronajului, ani care au trecut atât de repede! Sunt foarte onorată să mă aflu aici și sunt foarte mândră de acești copii”, a declarat Alteța Sa Regală Principesa Maria a României.

La rândul său, Diana Certan, Director Executiv Concordia România, a subliniat importanța sprijinului constant oferit de Casa Regală și valoarea educativă a momentului:

„Pentru Concordia, Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României este o mare onoare, suntem extrem de norocoși că am avut acest sprijin, mai ales că e un sprijin pe termen lung.

Astăzi, la Școala Primară Concordia, avem o activitate specială pentru copiii noștri, ca parte din curriculumul școlar: elevii de clasa a III-a și a IV-a învață despre istorie și atunci ce moment mai potrivit decât reprezentantul Casei Regale să spună istoria trăită, așa cum a fost pentru Familia Regală.”

Evenimentul a demonstrat nu doar creativitatea și implicarea copiilor, ci și felul în care istoria poate fi învățată altfel: prin joc, emoție și respect față de trecut.

Organizația Umanitară Concordia activează în România de 34 de ani și este dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, oferindu-le șansa la o viață independentă și responsabilă.

