Așa arată singura trecere de pietoni pe DN1A, din Mitică Apostol

Pe DN1A, drumul național care străbate cartierul Mitică Apostol, pietonii își pun zilnic viața în pericol atunci când traversează strada.

Oficial, există o trecere de pietoni, semnalizată cu indicator rutier, însă marcajul de pe carosabil este șters.

Faptul că există o stație de autobuz chiar pe partea opusă face ca trecerea să fie folosită zilnic de zeci de oameni, fie ei navetiști, elevi, persoane în vârstă sau părinți cu copii.

Toți acești pietoni sunt obligați să se aventureze printre mașini și camioane care trec cu viteză, fără ca șoferii să fie avertizați corespunzător.

Pe DN1A Ploiești-Buftea-București traficul este intens, fiind cunoscut că acest drum este folosit în special de șoferii care conduc vehicule de mare tonaj. Un simplu indicator nu este suficient, de multe ori, pentru a-i face pe șoferi atenți că există o trecere de pietoni în zona respectivă.

Vă reamintim că lipsa siguranței rutiere pe DN1A, în Prahova, pare un subiect uitat de CNAIR. Recent compania a fost sancționată de IPJ Prahova pentru starea carosabilului Mitică Apostol și Zalhana.

O amendă nu rezolvă nimic atât timp cât marcajele nu se refac, infrastructura rămâne la fel de periculoasă, iar trecerile de pietoni, cum este cea din Mitică Apostol, continuă să fie aproape invizibile.

Până atunci, pietonii din zonă traversează cu teamă, iar șoferii trec pe lângă un indicator ignorat, ca și cum viața celor din jur ar depinde doar de noroc.