- Publicitate -

CNAIR amendată pentru starea DN1A, între Ploiești și Zalhana

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost amendată de Poliția Prahova pentru starea deplorabilă a asfaltului pe DN1A, între cartierul ploieștean Mitică Apostol și satul Zalhana din comuna Târgșoru Vechi

- Publicitate -

Vă reamintim că pe această porțiune, în zona unei intersecții cu un drum croit de basculantele care, de ani de zile, transportă agregate minerale de la balastierele de pe raza comunei Târgșoru Vechi, banda sensului de mers spre București este distrusă.

Carosabilul este îngustat considerabil, în proporție de aproximativ 50%, iar șoferii sunt nevoiți să pătrundă pe contrasens, în momentele în care traficul le permite, pentru a evita pericolul iminent.

Citește mai multe detalii aici: Nu așteptați o tragedie să reparați DN1A între Ploiești și Zalhana

„În urma verificărilor efectuate, aspectele semnalate în cuprinsul articolului au fost analizate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, care desfășoară în mod constant acțiuni specifice pentru menținerea unui climat de siguranță și ordine în traficul rutier, având ca prioritate protejarea vieții și integrității participanților la trafic.

Eveniment

[VIDEO] Incendiu de vegetație în Boldești Scăeni, pe dealul de la Seciu

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în această după-amiază, în zona localității Boldești Scăeni, în Prahova. Din primele informații, primite de la martorii oculari,...
- Publicitate -

Ca urmare a constatărilor din teren, administratorul drumului public a fost sancționat contravențional pentru încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art. 2 pct. 2 din același act normativ, întrucât nu a asigurat starea de viabilitate a infrastructurii rutiere, punând astfel în pericol siguranța circulației.

Sancțiunea aplicată este în cuantum de 100 de puncte amendă, respectiv 20.250 lei,
conform prevederilor art. 105 pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2002.

Poliția Rutieră va continua să acționeze ferm și constant pentru identificarea și sancționarea tuturor situațiilor care pot afecta siguranța rutieră, reafirmându-si angajamentul față de protejarea cetățenilor și responsabilizarea tuturor factorilor implicați în gestionarea traficului și a infrastructurii rutiere”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova, la solicitarea Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

amenda politie cnair asfalt dn1a mitica apostol zalhana

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

0
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Social

Naistul Nicolae Voiculeț, evacuat din casa de la Bușteni

0
Nicolae Voiculeț, renumitul muzician premiat international, a publicat un...
Eveniment

[VIDEO] Incendiu de vegetație în Boldești Scăeni, pe dealul de la Seciu

0
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în această...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

0
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Național

TVA redus de 9% la achiziția unor anumite locuințe

0
Creșterea TVA-ului de la 1 august a fost resimțită...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

0
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

[VIDEO] Incendiu de vegetație în Boldești Scăeni, pe dealul de la Seciu

Ciprian Pap -
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în această...

Finala C.N. de drift va fi în Ploiești. Data evenimentului

Ștefan Vlăsceanu -
Finala Campionatului Național de Drift va avea loc în...

Caniculă în țară în minivacanța de Sf. Maria. Zonele afectate

Ștefan Vlăsceanu -
Meteorologii au emis vineri mai multe alerte cod galben...

Trenurile care merg spre mare, întârzieri de sute de minute

Luiza Toboc -
Circulația trenurilor spre litoral înregistrează întârzieri de până la...
- Publicitate -

Este din nou doliu la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești

Luiza Toboc -
Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești este din nou...

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

Ștefan Vlăsceanu -
Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă...

Lista drumurilor cu trafic restricționat în minivacanța de Sf. Maria

Ștefan Vlăsceanu -
În minivacanța de Sf. Maria polițiștii au decis impunerea...

Cum se circulă vineri dimineață pe DN1, spre Brașov

Ștefan Vlăsceanu -
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate vineri dimineață pe...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean