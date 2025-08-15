CNAIR amendată pentru starea DN1A, între Ploiești și Zalhana

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost amendată de Poliția Prahova pentru starea deplorabilă a asfaltului pe DN1A, între cartierul ploieștean Mitică Apostol și satul Zalhana din comuna Târgșoru Vechi

Vă reamintim că pe această porțiune, în zona unei intersecții cu un drum croit de basculantele care, de ani de zile, transportă agregate minerale de la balastierele de pe raza comunei Târgșoru Vechi, banda sensului de mers spre București este distrusă.

Carosabilul este îngustat considerabil, în proporție de aproximativ 50%, iar șoferii sunt nevoiți să pătrundă pe contrasens, în momentele în care traficul le permite, pentru a evita pericolul iminent.

„În urma verificărilor efectuate, aspectele semnalate în cuprinsul articolului au fost analizate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, care desfășoară în mod constant acțiuni specifice pentru menținerea unui climat de siguranță și ordine în traficul rutier, având ca prioritate protejarea vieții și integrității participanților la trafic.

Ca urmare a constatărilor din teren, administratorul drumului public a fost sancționat contravențional pentru încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art. 2 pct. 2 din același act normativ, întrucât nu a asigurat starea de viabilitate a infrastructurii rutiere, punând astfel în pericol siguranța circulației.

Sancțiunea aplicată este în cuantum de 100 de puncte amendă, respectiv 20.250 lei,

conform prevederilor art. 105 pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2002.

Poliția Rutieră va continua să acționeze ferm și constant pentru identificarea și sancționarea tuturor situațiilor care pot afecta siguranța rutieră, reafirmându-si angajamentul față de protejarea cetățenilor și responsabilizarea tuturor factorilor implicați în gestionarea traficului și a infrastructurii rutiere”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova, la solicitarea Observatorul Prahovean.