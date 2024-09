Bărbat snopit în bătaie de cinci tineri pe strada Rudului din Ploiești

Acesta a fost snopit în bătaie de cinci tineri care au refuzat să se dea de pe partea carosabilă în momentul în care s-a apropiat de ei. În urma claxoanelor, unul dintre cei cinci a aruncat cu un obiect spre mașină, iar bărbatul a ales să coboare la ei și să le ceară socoteală.

De aici lucrurile au luat o întorsătură pe care acum bărbatul o regretă. Cei cinci s-au năpustit asupra lui și l-au lovit minute în șir cu pumnii și picioarele. În urma loviturilor primite bărbatul s-a ales cu fractură de piramidă nazală, arcadele sparte și cu maxilarul dislocat.

În ciuda reclamației pe care a depus-o la poliție, agresorii nu au fost prinși, potrivit acestuia.

Tocmai din acest motiv ploieșteanul a ales să povestească pe social media incidentul, în speranța că cineva, chiar dacă a fost martor la întreaga scenă și de teamă nu a intervenit, ar putea să ofere informații prețioase polițiștilor.

Îngrijorător este faptul că, în ultimul timp, astfel de incidente violente s-au repetat în Ploiești. Dintre acestea amintim scandalul în urma căruia unui bărbat i-a fost pus cuțitul în piept în luna iulie, la aproximativ 1 km de Secția 1 de Poliție (detalii aici: „L-au prins pe tata și i-au pus cuțitul în piept”. Scandal monstru în Ploiești, la un km de Secția 1) și cel petrecut miercuri seară în Parcul Eminescu (detalii aici: Bătaie în parcul Eminescu din Ploiești din cauza unei relații de dragoste)

Pentru că sunt cel mai transparent prieten al vostru și pentru că oricum mulți m-ați văzut, sau ați auzit despre incidentul meu, am ales să postez în ideea de a nu se mai interpreta balivernele pe care le aud, de a vă îndruma și ruga să NU procedați ca mine vreodată și totodată in speranța ca poate cineva a auzit ceva și poate ajuta ancheta penală care este în desfășurare!

Duminică în jurul orelor 19.30 mă deplasam pe strada Rudului, spre sud!Undeva spre capăt, spre bariera Rudului, în fața masinii personale (deci nu eram de muncă la vreo intervenție), pe partea carosabilă se afla un grup de 5 băieți, tinerei, de etnie… așa îmi amintesc!Eu am claxonat, nu s-au dat, am claxonat din nou,nu s-au dat iar unu dintre ei a aruncat cu ceva în mașină…și AM COBORÂT!Eh, prietenii mei, acest lucru NU vi-l recomand, NU faceți ca mine, știu că sună trist dar înghițiți în sec si faceți voi cale întoarsă pt că ceea ce a urmat pt mine și probabil ar fi urmat pt oricare alt om care ar fi făcut greșeala să coboare în acel loc, la 5 băieți de pe acolo, este greu de descris în cuvinte și nici măcar nu am să descriu!

M-am apărat cât am putut, am nasul rupt în mai multe locuri, arcadele cusute, maxilarul a fost dislocat, vânătăi și urme de tălpi pe tot corpul, hainele de pe mine au fost sfâșiate și pt prima oară în 37 de ani de viață dintre care peste 17 de intervenție rapidă,am prins o frică…

Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-au înjunghiat (cu toții îmi spun asta,de parcă ar fi o normalitate p-acolo,dar se pare că,chiar este o minune că eu am scapăt), sper să îmi revin și să arăt măcar la fel de urât precum eram înainte,mulțumesc tuturor celor surprinzator de mulți care au venit după mine la Spital și zilele acestea p-acasă să ma ajute și VĂ ROG,dintre miile de oameni care mă cunoașteți, dacă cineva a auzit ceva despre acest incident și poate da detalii pt a ajuta ancheta, vă promit discretie totala! Viața e scurtă și fragilă, o secundă poate schimba totul