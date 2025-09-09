Două ploieștence, pe podium la Olimpiada Internațională a Elenismului

Două ploieștence, eleve la C.N. „Mihai Viteazul” și C.N. „I.L. Caragiale”, pe podium la Olimpiada Internațională a Elenismului, care a avut loc, zilele trecute, la Palatul Parlamentului din București. Cătălina Maria Stănescu și Theodora Maria Preda au urcat pe podium, ambele recunoscând că sunt fascinate de patria lui Homer, o îmbinare de istorie, culturi, culori, peisaje idilice și oameni primitori.

Limba neogreacă nu se studiază în mod obișnuit la școală, nici măcar ca disciplină opțională. Cu toate acestea, două tinere din Ploiești, Cătălina și Theodora, au obținut rezultate de excepție la Olimpiada Intrenațională a Elenismului, care a avut loc în perioada 4- 7 septembrie, la Palatul Parlamentului, reunind 50 de participanți din 10 țări precum România, Albania, Bulgaria, Germania, Grecia, Franţa, Polonia, Turcia, Ucraina şi Ungaria.

Olimpiada, a povestit Theodora, a oferit încă o dată tinerilor care cunosc limba neogreacă oportunitatea de a-și perfecționa competențele lingvistice.

„Am obținut un onorant loc al treilea, adică medalia de bronz. Competiția aceasta a însemnat, pentru mine, emoție foarte multă, fiidncă sunt pasionată de Grecia și cultura ei încă de mică. Fac parte din Comunitatea Elenă Prahova, iar meritul unei astfel de performane se datorează, în primul rând, doameni profesoare Ștefania Vasile, care m-a inițiat în tainele acestei limbi atât de melodioase și complexe.

Alături de Cătălina, buna mea prietenă de la C.N. „Mihai Viteazul”, am reușit să obținem Argintul și Bronzul la această competiție internațională, ceea ce nu poate decât să ne flateze și să ne facă să muncim și mai mult în continuare pentru performanță”, a povestit Theodora, tânăra care, într-o zi, se visează doctor în lingvistică.

Iniţiată în anul 2014 de către Uniunea Elenă din România, Olimpiada Internaţională a Elenismului are ca principal obiectiv cunoașterea și promovarea limbii și civilizației elene ca una dintre cele mai bogate și remarcabile culturi ale civilizației umane prin activitatea comunităților elene din fiecare țară și nu numai.