Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar. Evenimentul a început în jurul orei 9:00 dimineața și a strâns în curtea liceului elevi din toate clasele, părinți și profesori.

Ceremonia de deschidere a cuprins discursuri ale conducerii școlii, iar în timpul festivității s-a auzit și imnul colegiului, fapt care a marcat momentul.

Totuși, această deschidere are loc după câteva zile de nemulțumire.

Elevii claselor a XII-a au solicitat să învețe dimineața

În zilele de dinaintea începerii anului școlar, elevii claselor a XII-a și părinții acestora au protestat împotriva deciziei ca programul de studiu să fie în cel de-al doilea schimb, adică după prânz.

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

Decât un primar obosit sau un politician în căutare de popularitate, mai bine o ora de dirigenție cu un invitat din domeniul sportului, antreprenoriatului...
Aceștia au atras atenția că un astfel de orar ar fi îngreunat pregătirea pentru examenul de bacalaureat și participarea la meditații. Protestul a adunat zeci de tineri și părinți în fața școlii și a fost urmat de depunerea unei petiții.

În urma discuțiilor cu conducerea colegiului, solicitarea elevilor a fost acceptată. Astfel, clasele terminale vor învăța dimineața, așa cum au solicitat.

Decizia a adus liniște și a fost primită cu ușurare de liceeni. „Ne ajută mult să avem ore dimineața, putem să ne pregătim mai bine pentru Bac și pentru examenele care urmează”, a declarat ușurată Andreea, elevă în clasa a XII-a a Colegiului Pedagogic.

Pentru ceilalți elevi, prima zi a fost mai ales un moment de revedere.

Întrebată despre cum a decurs prima zi de școală, o elevă de clasa a X-a a mărturisit: „Mi-a plăcut că m-am reîntâlnit cu colegii și am început anul împreună din nou

Așadar, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, noul an școlar a început cu emoții firești, dar și cu sentimentul că vocea elevilor a fost ascultată, iar problemele apărute în trecut au fost rezolvate.

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8 septembrie, în prima zi de școală. Copii „înarmați" cu buchete imense de flori, părinți extrem...
"Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun"  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun" dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările "special amenajate" pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea "avizele". Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Educație

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

0
O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8...
Viața Prahovei

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza...
Eveniment

Judecătorul Vasile Alexandru scapă de cercetarea disciplinară

0
Judecătorul Vasile Alexandru, de la Curtea de Apel Ploiești,...
Administrație

Comercianții de pe bulevard, amendați de ANPC. Reacția lui Polițeanu

1
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor  Prahova a amendat, la...
Eveniment

Mesajul Școlii Spectrum Ploiești la început an

0
La începutul noului an școlar 2025–2026, echipa Școlii Spectrum...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

Luiza Toboc -
O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8...

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

Marius Nica -
Prima zi de școală a început diferit pentru elevii...

Deschiderea noului an școlar, boicotată la un liceu din Câmpina

Marius Nica -
Prima zi de școală arată diferit în unitățile de...

Cum se modifică examenul de bacalaureat în 2026

Luiza Toboc -
Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea 2026, a fost publicat...
A început școala. Prima zi, cu nemulțumiri și proteste

Roxana Tănase -
Prima zi de școală începe, luni, cu nemulțumiri din...

Teme făcute cu ChatGPT. Recomandări pentru profesori

Luiza Toboc -
Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită...

Ministrul Educației, mesaj pentru profesori

Roxana Tănase -
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, cu o zi...

Rechizite mai scumpe în noul an școlar. Datele INS

Luiza Toboc -
Clopoțelul sună luni, 8 noiembrie, pentru zeci de mii...

