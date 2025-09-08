Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar. Evenimentul a început în jurul orei 9:00 dimineața și a strâns în curtea liceului elevi din toate clasele, părinți și profesori.

Ceremonia de deschidere a cuprins discursuri ale conducerii școlii, iar în timpul festivității s-a auzit și imnul colegiului, fapt care a marcat momentul.

Totuși, această deschidere are loc după câteva zile de nemulțumire.

Elevii claselor a XII-a au solicitat să învețe dimineața

În zilele de dinaintea începerii anului școlar, elevii claselor a XII-a și părinții acestora au protestat împotriva deciziei ca programul de studiu să fie în cel de-al doilea schimb, adică după prânz.

Aceștia au atras atenția că un astfel de orar ar fi îngreunat pregătirea pentru examenul de bacalaureat și participarea la meditații. Protestul a adunat zeci de tineri și părinți în fața școlii și a fost urmat de depunerea unei petiții.

În urma discuțiilor cu conducerea colegiului, solicitarea elevilor a fost acceptată. Astfel, clasele terminale vor învăța dimineața, așa cum au solicitat.

Decizia a adus liniște și a fost primită cu ușurare de liceeni. „Ne ajută mult să avem ore dimineața, putem să ne pregătim mai bine pentru Bac și pentru examenele care urmează”, a declarat ușurată Andreea, elevă în clasa a XII-a a Colegiului Pedagogic.

Pentru ceilalți elevi, prima zi a fost mai ales un moment de revedere.

Întrebată despre cum a decurs prima zi de școală, o elevă de clasa a X-a a mărturisit: „Mi-a plăcut că m-am reîntâlnit cu colegii și am început anul împreună din nou”

Așadar, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, noul an școlar a început cu emoții firești, dar și cu sentimentul că vocea elevilor a fost ascultată, iar problemele apărute în trecut au fost rezolvate.

