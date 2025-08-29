- Publicitate -

În două școli din Câmpina încă se învață în regim simultan

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

În Prahova anului 2025, încă sunt zeci de unități de învățământ unde elevii sunt așteptați în bănci, urmând ca, din 8 septembrie, să învețe în regim simultan. Asta înseamnă  copii de  nivele și vârste diferite, care nvață în aceeași clasă, cu același profesor. În doar 50 de minute, cadrul didactic trebuie să predea lecții diferite, în același timp.

Printre zecile de școli, preponderent din mediul rural, pe lista instituțiilor de învățământ unde încă se mai practică învățământul simultan figurează și municipiul Câmpina.

La Școala Gimnazială numărul 3, din cartierul Voila, fostă structură a Școlii Gimnaziale „AL. I. Cuza”, absorbită, prin comasare, de Școala Centrală, vor învăța, la ciclul primar, 29 de copii. Nu, nu de aceeași vârstă și același nivel școlar, ci prin sistem de predare la simultan.

Practic, la clasa pregătitoare sunt înscriși doar 6 copii, care vor învăța alături de alți 6 colegi de clasa I, la clasa a II-a nu există niciun elev, iar cei 8 elevi de clasa a III-a vor învăța alături de alți 9 de-a IV-a.

Tot la simultan vor învăța și clasele a V -a și a VI-a, unde sunt 8, respectiv 11 elevi.

„E o unitate de învățământ  de unde copiii nu pot fi relocați fiind, majoritatea proveniți din familii vulnerabile. Nu mai sunt suficienți elevi, de același nivel, care să formeze o clasă din cauza unei natalități scăzute. Și atunci, obligatoriu apar clasele simultane.

Evident că dascălilor le este mult mai greu să predea în doar 50 de minute materii diferite unor copii cu vârste diferite, dar asta este situația, nu avem ce să facem”, a precizat directorul Școlii „Al. I. Cuza”, Florina Gherghel.

Tot în Câmpina, la Liceul Tehnologic Mecanic, în anul școlar care, teoretic, ar trebui să înceapă pe 8 septembrie, elevii de clasă pregătitoare, 10 la număr, vor învăța alături de alți 9 elevi de clasa a III-a. La gimnaziu, 9 copii de-a cincea vor fi colegi de clasă cu alți 5 de-a VI-a.

În județ sunt sute de elevi care, în următorul an școlar, vor învăța la simultan. Vorbim despre copii din localități precum Ariceștii Zeletin,Nistorești, Călugăreni, Găgeni, Lapoș, Jugureni, Salcia,Teișani, Albești Paleologu, Dumbrăvești, Cheia, Fântânele sau Gornet. Lista poate fi consultată AICI.

 „Motivul  pentru care sunt organizate aceste clase îl reprezintă faptul că  efectivele mici de elevi duc la organizarea claselor în regim simultan. Acolo unde au fost identificate soluții alternative, acestea au fost puse în aplicare. Asta înseamnă  transportul elevilor în altă structură pe raza aceluiași UAT. Unde nu a fost posibil, se continuă cu predarea în sistem simultan”, au precizat reprezentanții ISJPH.

