S-au afișat rezultatele BAC-ului de toamnă, după contestații

Ministerul Educației a publicat rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor – obținute de candidații care au susținut examenul naţional de bacalaureat 2025 în a doua sesiune.

În urma contestațiilor, numărul candidaților care au promovat examenul a crescut cu 896, ajungând la 8.202 de absolvenți.

Rezultatele sunt disponibile AICI.

Au fost depuse 10.987 de contestații, fiind modificate 10.394 de note.

Rata de participare la această sesiune a fost de 84,9%, prezentându-se 25.710 candidați. 69 dintre aceștia au fost eliminați pentru fraudă.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).