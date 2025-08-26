- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

S-au afișat rezultatele BAC-ului de toamnă, după contestații

Ministerul Educației a publicat rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor – obținute de candidații care au susținut examenul naţional de bacalaureat 2025 în a doua sesiune.

În urma contestațiilor, numărul candidaților care au promovat examenul a crescut cu 896, ajungând la 8.202 de absolvenți.

Rezultatele sunt disponibile AICI.

Au fost depuse 10.987 de contestații, fiind modificate 10.394 de note.

Noi reguli pentru acordarea burselor de merit

Ministerul Educației a schimbat, începând cu anul școlar 2025-2026 metodologia de acordare a burselor de merit. Astfel, doar 15% din totalul elevilor unei clase...
Rata de participare la această sesiune a fost de 84,9%, prezentându-se 25.710 candidați. 69 dintre aceștia au fost eliminați pentru fraudă.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
