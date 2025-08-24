Locuri libere în Prahova pentru etapa a III-a de admitere la liceu

Lista locurilor libere după etapa a II-a de repartizare la liceu a fost publicată de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova. Pentru învățământul professional/ dual sunt 44 de unități de învățământ care, pe 21 august, au afișat lista locurilor libere pentru cea de-a treia etapă de repartizare a acndidaților care nu au prins un loc la liceu.

Cele mai multe locuri rămase neocupate sunt la liceele tehnologice din Ploiești. Spre exemplu, la Liceul de Transporturi, specializarea mecanic auto, sunt vacante 34 de locuri și tot la această școală, specializarea electrician auto, are 26 de locuri libere.

12 locuri vacante, la specializarea comerciant -vânzător, sunt și la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Ploiești.

La Câmpina, Liceul Tehnologic Mecanic are 17 locuri neocupate la specializarea mecanic auto, iar la Liceul Tehnologic Agricol din comuna Bărconești sunt 16 locuri libere la specializarea brutar -patiser – preparator produse făinoase.

Și la Școala Profesională din Starchiojd sunt vacante 11 locuri pentru specializarea lucrător în agricultură ecologică, în timp ce la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Breaza, pentru cea de-a treia etapă de repartizare, sunt libere 18 locuri la turism și alimentație.

Lista locurilor libere la unitățile de învățământ din Prahova poate fi consultată AICI.