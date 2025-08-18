Dezastru în Prahova la sesiunea de toamnă a bacalaureatului

Rezultatele ințiale la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, au fost afișate luni, 18 august. În Prahova, procentul de promovare este unul extrem de mic. Doar 28,54% dintre candidații care și-au încercat norocul din nou au fost declarați promovați.

La sesiunea de toamnă a examenului s-au prezentat 1191 de absolvenți ai clasi a XII-a. Cea mai mare medie, 8,96, a fost obținută de către un elev de la Liceul „Brâncoveanu Vodă” din Urlați.

Medii peste 8 au mai obținut doar alți trei candidați de la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești (8,41), Colegiul „Spiru Haret” (8,38) și Liceul Tehnologic „Theodor Diamant” din Boldești Scăeni (8,03).

Alți 35 de candidați au obținut note între 7-7,99. Cu medii între 6 și 6,99 au fost declarați promovați 257 de absolvenți.

La limită, cu media generală șase, 10 tineri răsuflă acum ușurați, fiind declarați promovați.

Nu același lucru se poate spune despre cei 740 de absolvenți declarați respinși și care își pot încerca din nou norocul la sesiunea de anul viitor. La fel cei 154 de tineri care nu s-au prezentat la una sau toate probele de examen.

Un tânăr de la Liceul Tehnologic de Transporturi din Ploiești a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Potrivit ISJPH, candidații declarați respinși pot susține din nou examenul de bacalaureat în anul școlar 2025-2026, cu recunoașterea probelor promovate în sesiunile anterioare (inclusiv în sesiunea august 2025). Candidatul eliminat nu are drept de participare în următoarele două sesiuni și nu se recunosc probele promovate anterior.

Astăzi, de la ora 14 la ora 18, pot fi depuse cererile de contestații și vizualizare a lucrărilor, la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte.