Cum funcționează pompele de căldură aer/aer folosite pentru climatizarea blocului Bucegi12 din Ploiești?

Economia de energie și protecția mediului au devenit necesități urgente ale acestor zile. Ca surse de climatizare, de departe pompele de căldură sunt inovațiile tehnologice a căror utilizare se face deja la scară largă, deoarece eficiența lor a fost dovedită prin exploatare. Cea mai nouă tendință în domeniu este aceea a pompelor de căldură ”aer/aer”. Cum funcționează acest sistemul de pompă de căldură și de ce este el așa de apreciat?

Funcționare optimă chiar și la -20 grade sau +55 grade Celsius

Pompa de căldură aer/aer extrage căldură din aerul exterior folosind o unitate exterioară. În unitatea exterioară se află compresorul, evaporatorul și supapa de expansiune. Chiar și atunci când afară îngheață, se poate genera suficientă căldură datorită agentului frigorific care curge printr-o conductă de la unitatea exterioară la unitatea interioară.

În unitatea interioară se află condensatorul, astfel conducta de agent frigorific formează un circuit închis, iar pompa de căldură convertește energia din aerul exterior în căldură pentru încălzirea spațiilor și a apei.

Citește și Imagini de la lucrările impresionantei structuri de rezistență a blocului Bucegi 12 din Ploiești

Pompele de căldură aer/aer sunt atât de eficiente, încât funcționează în parametri optimi chiar și la -20 grade Celsius, ele fiind testate și aflându-se în serviciu în zone cu climă rece.

Pe timpul verii, sistemul funcționează în sens invers. Și în acest caz, eficiența sistemului de pompe de căldură este una ridicată, funcționând optim până la temperaturi de 55 grade Celsius la umbră.

Cât consumă o pompă de căldură aer/aer?

Conform producătorilor, coeficientul de performanță al unei pompe de căldură aer-aer este de 5.05. Asta se traduce prin faptul că 1 kw curent se transformĂ În pÂnĂ la 4 kw energie termică În funcție De temperatura aerului. Potrivit specialiștilor, o instalație aer-aer, cu o putere între 4.67-11.5 kW și un coeficient de până la 5.05 W/W, are un consum mediu ce poate varia de la 915 W, la 13029 W. Ca o comparație, în cazul optim, o centrală termică pe gaze în condensație, cu un randament mediu de 98%, consumă 10 W de gaz pentru a produce 9.8 W termici.

Premieră la Ploiești

La Ploiești, există un singur dezvoltator imobiliar care, în momentul de față, utilizează pompe de căldură aer/aer într-un proiect imobiliar. Este vorba de Verytas Plus Construct, care construiește Bucegi 12 Central Residence, un imobil de apartamente și birouri de lux din centrul Ploieștiului.

Furnizorul echipamentului este compania spaniolă Ecoforest, cu o vechime de 63 de ani în domeniu, cea care a produ și a introdus în premieră pe piața europeană centralele termice pe peleți.

”Pentru blocul pe care îl construim în centrul Ploieștiului, pe strada Bucegi12, am fost în vizită la fabrica lor și am discutat despre un proiect special adaptat climei de la noi. Le-am explicat particularitățile zonei noastre, au analizat datele și au venit cu un concept unic, dedicat proiectului.

Din acest punct de vedere, din câte știu eu, Bucegi12 Central Residence, despre care puteți găsi toate detaliile pe www.bucegi12.ro, este singurul bloc de locuințe din România care beneficiază de un sistem de climatizare centralizat, creat pe comandă, care folosește atât panouri solare, cât și alternativa pe gaze în cazul unor perioade mai reci”, explică Aurel Amuza, proprietarul firmei Verytas, constructorul proiectului.

Același producător folosit și de London Institute of Physics

Blocul de lux din centrul Ploieștiului se preconizează a fi una dintre cele mai ieftine clădiri din țară în ceea ce privește facturile de energie ale locatarilor. O mare contribuție o au panourile solare, introduse încă din faza de proiect.

Specialiștii estimează că panourile vor genera o bună parte a energiei necesare funcționării sistemului de climatizare a construcției, eliminând aproape complet folosirea drept combustibil a gazelor, inclusiv pe timpul iernii.

”Pentru noi experiența și portofoliul au fost determinante în alegerea furnizorului sistemului de pompe de căldură. Când am văzut că ei au furnizat soluția de climatizare pentru London Institute of Physics, organizație care numără nu mai puțin de 21.000 de membri, majoritatea covârșitoare fizicieni, nu am mai stat pe gânduri. Cine să cunoască cel mai bine acest domeniu, al proceselor termice, dacă nu fizicienii?”, spune Aurel Amuza.

Proprietarul proiectului, care este și constructorul clădirii, a negociat cu furnizorul echipamentelor de climatizare și servicii de mentenanță a acestora pe o durată de minimum 10 ani.

Citește și Au început lucrările la primul imobil de birouri și apartamente de lux din Ploiești. Ce facilități vor avea locatarii

Este o abordare nouă pe piața românească din domeniu, care impune o responsabilizare suplimentară a producătorului și o garanție suplimentară că proprietarii nu vor avea probleme legate de climatizarea spațiilor, vor avea condiții de eficiență energetică ridicată și vor fi și prietenoși cu mediul.

Persoanele interesate pot accesa www.bucegi12.ro pentru informații suplimentare. De asemenea, consilierii noștri de vânzări pot fi contactați la unul dintre numerele de telefon/watsapp: 0723.226.060, 0754.770.777, sau pe e-mail contact@bucegi12.ro.

(P)