Accident pe A3, Ploiești-București. O mașină s-a răsturnat

Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 11:30, pe autostrada A3, Ploiești-București, la kilometrul 9, pe sensul de mers spre Capitală.

În coliziunea produsă în apropierea localității Voluntari, județul Ilfov,au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară.

Din fericire, accidentul s-a soldat cu pagube materiale.

”Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, fiind valori de trafic ridicate în zonă. Se estimează reluarea normală a circulației rutiere în 30 de minute” a transmis Poliția Rutieră.

FOTO (sursa: Facebook/Info Trafic București și Ilfov)