Circulația pe DN1A, Ploiești – Buftea – București, a fost reluată

Vești bune pentru șoferi! Circulația rutieră pe DN 1A, în zona parcului Mogoșoaia, pe sectorul cuprins între km 13+440 și km 13+840 (intersecția DN 1A cu str. Monumentul Eroilor și intersecția DN 1A cu str. Islaz) a revenit la normal.

Astfel, traficul rutier se va desfășura în ambele direcții de deplasare pe DN1A, conform semnalizării rutiere temporare instalată pe teren.

Vestea a fost dată de reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București. Circulația a fost restricționată în zona pentru executarea unor lucrări în cadrul proiectului de “Lărgire la 4 benzi de circulație și măsuri de siguranță rutieră pe DN 1A, sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila – Mogoșoaia”.

Participanții la trafic sunt rugați în continuare să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren.