- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Circulația pe DN1A, Ploiești – Buftea – București, a fost reluată

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap
dn1A

Vești bune pentru șoferi! Circulația rutieră pe DN 1A, în zona parcului Mogoșoaia, pe sectorul cuprins între km 13+440 și km 13+840 (intersecția DN 1A cu str. Monumentul Eroilor și intersecția DN 1A cu str. Islaz) a revenit la normal.

- Publicitate -

Astfel, traficul rutier se va desfășura în ambele direcții de deplasare pe DN1A, conform semnalizării rutiere temporare instalată pe teren.

Vestea a fost dată de reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București. Circulația a fost restricționată în zona pentru executarea unor lucrări în cadrul proiectului de “Lărgire la 4 benzi de circulație și măsuri de siguranță rutieră pe DN 1A, sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila – Mogoșoaia”.

- Publicitate -

Participanții la trafic sunt rugați în continuare să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -