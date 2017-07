Aplicația care indică în timp real temperatura apei Mării Negre în stațiunile românești

Turiștii care își petrec vacanța pe litoralul românesc pot afla, în timp real, temperatura apei Mării Negre, prin intermediul unui site lansat în acest weekend.

Este vorba de iswim.rmri.ro, un site care, potrivit Știrilor Pro TV, indică temperatura apei, salinitatea și curenții marini din toate stațiunile.

Lansat deocamdată doar în limba engleză, acest site este extrem de util pentru turiști, hotelieri și salvamari. Informațiile sunt furnizate de o stație oceanografică achiziționată printr-un proiect la care participă și cercetătorii din Portugalia.

''Temperatura ii ajuta sa vada daca este suficient de calda sa poate inota in siguranta, pentru ca daca este foarte rece, asa cum s-a mai intamplat chiar in ultima luna sa scada temperatura, nu este recomandat persoanelor foarte tinere. In cazul salinitatii - este un factor care ajuta la flotabilitate, plutesti mai usor in apa de mare. Cel mai important - curentul - este un element de maxima siguranta pentru inotatori si pentru toti turistii.'', a declarat Florin Timofte, cercetator Institutul de Cercetari Marine, pentur sursa citată.