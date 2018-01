Credeați că ați așteptat prea mult la un call-center? Nu-l știți pe cel al Unicredit Bank!

Până recent credeam că singurele call-center-uri diabolice sunt cele de la companiile de telefonie mobilă. Exact alea care te pun sa apeși milioane de taste și să aștepți zeci de minute pentru a avea o operațiune cu o ființă umană. Credeam că sunt cele mai rele și nu-mi imaginam cum ar putea inventa cineva un sistem mai diabolic. Evident, nu interacționasem cu cel al Unicredit Bank.

Pentru început este important să precizez că sunt client al băncii de prin 2003- 2004. Fiind tot timpul în apropierea unei sucursale, mi-a fost la îndemână să-mi rezolv problemele la ghișeu. Prin septembrie anul trecut am fost abordat parcă printr-un sms cu propunerea de a-mi instala aplicația lor de mobile banking. Am vrut sa o instalez. Pentru că tocmai ce realizaseră colegii mei niște articole despre o mare și agresivă campanie de phishing ce se derula pe netul românesc în perioada respectivă, am fost foarte circumspect când am primit un mesaj pe care l-am interpretat ca o atenționare de la bancă.

Ușor paranoic, am luat astfel contact pentru prima dată cu call-center-ul Unicredit. A fost o simfonie. M-au ținut în așteptare peste douăzeci de minute, nu mai știu cifra exactă. În paralel mi-am dezinstalat și aplicația ca să nu-mi creeze știu eu ce probleme. Mi-a răspuns un tip politicos, mi-a zis că au multe apeluri și, la rugămintea mea apăsată, mi-a promis că o sa transmită ”mai departe” protestul meu legat de timpul lung de așteptare. Despre suspiciunile legate de aplicație și mesajele primite am vorbit cam un minut.

Zilele astea mi-au venit niște somații de plată de la ANAF. Am intrat ușor în panică: ”să nu înceapă ăștia să mă rupă cu dobânzile”, mi-am zis. Am ajuns la concluzia că pentru a rezolva rapid problema, cel mai bine e să mai încerc încă odată cu mobille banking-ul lor.

Apelez la call-center, robotul îmi spune că am de așteptat 4 minute și 30 de secunde, am stat 8 minute, i-am expicat tipului că au un robot foarte neserios și că îl rog să facă ceva în legătură cu asta. Apropo, cât am așteptat, Unicredit m-a obligat să-i ascult muuulte materiale de autopromovare. Tipul m-a ajutat să rezolv ce aveam de rezolvat cu aplicația și am închis.

Intru în aplicație, trec datele de plată către ANAF, dau ”trimite” și aflu că aplicația nu permite plăți către Trezorerie. Printr-un mesaj text dat de aplicație. Am crezut că este o eroare.

Am sunat din nou la call center. Robotul mi-a spus că așteptarea o să dureze 7 minute și 30 de secunde, am așteptat 11 minute. Tipul care mi-a răspuns într-un final mi-a transmis sec: ”da, nu puteți face plăți către Trezorerie prin intemediul aplicației de mobille banking”. L-am întrebat de ce nu oferă astfel de informații în perioada de așteptare și nu reclame, mi-a spus că o să transmită mai departe dorința mea și ne-am despărțit.

Concluzia: azi am pierdut aproximativ 45 de minute la telefon încercând să rezolv o problemă a cărei soluție a durat maximum 3 minute de discuție cu operatorii call center ai Unicredit Bank.

Sfatul meu: deschideți cont la Unicredit doar după ce aflați că au rezolvat problema timpului de așteptare la call center și aceea a informării corecte și complete a clienților. Nu de alta, dar am convingerea că și timpul vostru costă, nu doar al lor.

