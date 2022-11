De ce nu putem să ne bucurăm pentru alții? De ce nu recomandăm pe nimeni? Pentru că suferim de invidie maximă!

Noi, românii, suntem o specie aparte. Am spus-o de atâtea ori și voi continua să susțin asta în continuare.

Nicio altă națiune nu se uită cu atâta invidie în „curtea vecinului”, nimeni nu este preocupat de cât câștigă unul sau altul. Cel puțin nu la nivel micro, pentru că de micro vorbim acum.

Mă uitam ieri la comentariile de pe facebook la unul din articolele publicate de noi pe site-ul de recomandări recomandpe: cel cu Punctul Gastronomic Local „La mama Lili”.

Nu știu câți din cei care au comentat negativ au citit respectivul articol. Au citit titlul, au studiat imaginea reprezentativă și… s-au apucat să comenteze:

***

„Reclama pe fata…..faceți barter? Mâncați pe gratis și faceți reclama! Cool…..”

***

„Cel putin roșia din poza, nu e traditionala ! Sa si explic pentru unii „destepti” ca sa nu creada ca vb eu asa aiurea! In primul rand se vede acel cep de la codita si gelatina verde din interior! Astfel ca, inseamna clar ca rosia nu e naturala si a fost crescuta forțat, tratata chimic ! Si sunt sigur ca si gustul nu este acela care trebuie sa fie!” (Acest comentariu a fost scris cu litere de tipar. L-am convertit pentru a fi lizibil)

***

„Au apărut tot felul ďe pensiuni dughene și alte locații unde se face reclamă la produsele tradiționale dar foarte puține se califică la acest capitol. Acești întreprinzători cumpără la promoții carne de porc din Spania, o afumă puțin și o numesc produs tradițional. Dar prețul este ff ridicat. Așa ne păcălesc românașii noștri. Să mâncați ,,bine”.”

***

„Ați început cu măgării! Lăsați barurile și cherhanalele să își facă meseria lor și voi pe a voastră”

Și exemplele pot continua…

Cu ceva vreme în urmă, tot la un articol de pe recomandpe, explicam că salariul de jurnalist îți permite să-ți cumperi o cafea, nu ai nevoie să scrii pentru ea. Să știți că încă este valabil, deși, de atunci, prețurile au crescut și ne mutăm de la Electrica Furnizare la Hidroelectrica pentru a mai face economie.

Dar să revenim la materialul nostru… Dacă ar fi deschis vreunul dintre comentaci articolul, ar fi văzut în galeria foto și nota de plată. Dar și de aceea ar fi putut spune că „a fost pusă așa, ca să ia ochii” sau „hârtia aia nu reprezintă nimic, nu e bon fiscal” sau… mai știu eu ce. Suferim, ca națiune, de scenarită cronică. Ne cramponăm de succesul altora. Ferească Dumnezeu să câștige unul mai mult ca noi!

Nu am văzut, printre comentatori, unul singur care să spună: „Eu am fost acolo și totul este sub orice critică! Nu este deloc adevărat ce scrieți!”. Și, eventual, să dovedească printr-o fotografie faptul că a fost acolo… Eu am dovedit că am fost. În ceea ce privește achitarea notei, ce ar fi trebuit să fac? Să fotografiez momentul în care am plătit? A, nuuu, că ar fi putut fi fake. Îi dădeam banii, făceam poză și apoi luam banii înapoi, nu?

Dacă vrem, putem scorni orice. Iar românii, din păcate, au o imaginație care le este întrecută doar de invidie!

Am spus-o cu luni de zile în urmă, o spun din nou: recomandpe este un site de promovare a micilor afaceri locale. Oricine poate trimite o recomandare pentru a fi publicată. De altfel, există astfel de recomandări de la cititori publicate deja.

Articolele care apar acolo nu sunt articole plătite. Ele reflectă experiența autorului, fără nicio condiționare și fac parte din campania noastră de promovare a oamenilor și a afacerilor care sunt un plus pentru comunitate.

Dar cine să citească? Pentru cine să conteze asta? Este mai simplu să considerăm că „jurnaliștii se vând pentru o ciorbă” decât să luăm de bună experiența și să încercăm să vedem cum este.

Nu am putut să nu remarc însă, la același articol, la aceeași postare, și valul de reacții pozitive, ale unor oameni care vin să-i contrazică pe cei din prima categorie, cea a comentacilor rău-voitori. Mult mai mulți decât la începutul anului, când era o adevărată frenezie de jigniri și înjurături la adresa noastră în cazul publicării materialelor de genul acesta. Semn că, poate, mai avem o șansă ca națiune să ne civilizăm.

Mulțumim cititorilor care ne susțin și, totodată, le mulțumim și celor care nu o fac! Acestora din urmă le mulțumim pentru… trafic!

S-auzim de bine și… trimiteți-ne experiențele voastre pozitive pentru recomandpe! Știm că am fi avut mai mult succes cu un site „nurecomandpe”, dar vrem să fim pozitivi și să ajutăm, chiar dacă nu ne credeți! 😉