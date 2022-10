Filmul românesc Mirciulică. Dintr-o chestiune pur subiectivă, în timpul filmului, m-am ridicat și am plecat

Acest articol reprezintă o părere despre filmul Mirciulică, filmul cu Mircea Bravo, youtuberul care a investit peste 300.000 de euro în acest proiect cinematografic.

Să ne fie clar de la început: Mircea Bravo e un tip cel puțin fain, mai ales pe internet. Nu îl cunosc în realitate, dar am schimbat două-trei vorbe cu el, pe mesaje private și cam atât. E de aplaudat felul frumos în care a evoluat și faptul că a rămas același om, plin de umor și glume bune, indiferent de ceea ce i-a oferit popularitatea.

Recunosc, am fost la Mirciulică după ce am vizionat filmul Teambuilding. M-am dus la filmul Mirciulică cu niște așteptări cât casa visurilor mele. Și rău am făcut! Nu știu dacă e vorba despre glumele de la Ardeal, oarecum ciudățele sau dacă eram eu concentrat prea tare pe a vedea ceva ieșit din comun, însă Mirciulică nu m-a dat pe spate.

Ba mai mult, probabil și dintr-o chestiune pur subiectivă, în timpul filmului, m-am ridicat și am plecat.

Pentru curioși, filmul Mirciulică a primit nota 7,4. Nota reprezintă o medie a voturilor exprimate de 386 cinefili, conform IMDB, până la data de 18 octombrie 2022. Încasările raportate de către CineMagia.ro sunt de peste 893.726 dolari. Lansarea filmului Mirciulică a avut loc pe data de 7 octombrie 2022.

Filmul Mirciulică s-ar vedea mai bine de-acasă, cu prietenii

Mirciulică pare să fie mai mult un film așa, ca pentru Netflix, nu neapărat de proiectat la cinema. Doamne, ce rău sunt! Serios, e doar părerea mea. Ce să fac? Să mint publicul cititor? Să zic că a fost totul roz? A, da, dacă mergeam la avanpremieră și îl vedeam pe Mircea în persoană, probabil că eram ceva mai entuziasmat. Oare?

Și, pentru că nu m-a atras nimic într-un mod deosebit și pentru că mai era și foarte cald la cinema, am decis să mă ridic și să plec. Cred că eram prea obosit pentru Mirciulică sau poate că totuși locul lui e doar pe ecranul de-acasă, fără prea multe pretenții și, eventual, cu 3-4 prieteni – în caz că e plictisitor tare, mai schimb o glumă cu prietenii, mai pun pauză, mai comand ceva, iar la final pun un playlist de petrecere, direct de pe YouTube.

Păreri tehnice despre filmul Mirciulică

Acum să trecem și la câteva detalii absolut normale, mai ales dacă m-am apucat să scriu recenzia filmului Mirciulică. Mircea Bravo, pe numele lui real Mircea Popa, joacă binișor, spre foarte bine. Pare că rolul lui ei inspirat din realitatea lui. Pare a fi chiar povestea lui, însă nu dau din casă, că nu-i frumos.

Sunt momente în care pare că Mircea se aude un pic mai încet decât ceilalți actori. Da, posibil ca acest detaliu să fie unul pur subiectiv, însă mie așa mi s-a părut și sunt convins că e vorba de un detaliu tehnic nesemnificativ. Sau poate masterizarea sunetului i-a adus un Mircea o voce complet diferită față de cea cu care am fost obișnuit în materialele de pe YouTube.

La un moment dat, nu știu când, Mirciulică devine plictisitor

Povestea în sine e una clișeică și bine punctată. Sunt câteva momente, cel puțin în prima parte a filmului, care devin repetitive și nu stârnesc curiozitatea, ci fac loc plictiselii. E destul de greu să te concentrezi la film într-o sală de cinema – trebuie să apară în permanență un element nou, ceva care să îți țină atenția “captivă”.

Apropo, pentru cinefilii care nu au chef de proiecții: mergeți afară dacă vreți să stați pe telefoane, vă rog!

Imaginea este impecabilă. Stilul de filmare e de cinema, deci nu veți merge la un film obosit, cu cadre statice care durează minute în șir, de adoarme până și operatorul la cadru.

Pile, nepotisme și alte clișee via România

Posibil ca filmul să fie unul care să prindă la public mai ales datorită (sau din cauza?) faptului că povestea filmului prezintă multe dintre problemele societății românești și nu numai. Despre pile și nepotisme să tot vorbim în România, că așa merge treaba, nu?

Din declarațiile pe care le-a acordat Mircea Popa în presă, se pare că scopul filmului nu e neapărat legat de partea de financiară, ci e un soi de început spre succes. Sunt convins că există o strategie de marketing legată de acest aspect, mai ales dacă e să ne raportăm la filmul românesc Teambuilding, film care deja are încasări de aproximativ 2 milioane de dolari. Zicea ceva Mircea, pe internet, că unele filme sunt făcute cu bani de pe la cămătari. Băi, ce glumeț e omul!

Chiar sper să nu am dreptate, iar filmul Mirciulică să fie fain

Eu zic așa: mergeți la film și veniți cu un feedback mai bun decât cel pe care l-am scris eu aici. Chiar sper să mă înșel. Chiar sper ca filmul Mirciulică să fie unul bun. Repet: nu am stat până la finalul filmului, deci nu știu cum se termină. Nu știu dacă are un final fericit și nici dacă urmează partea a doua.

Știu doar că Mircea a mai filmat un film care se va numi “Nuntă pe bani” și că lansarea lui va avea loc anul viitor.

La final rămân cu speranța că filmul Mirciulică va fi disponibil pe Netflix sau măcar pe HBO Max.