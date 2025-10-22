Șoferi disperați la Albești Paleologu: „Ne rupem mașinile”

Mai mulți șoferi reclamă faptul că străzile din satele Vadu Părului și Muru, comuna Albești Paleologu, s-au deteriorat din cauza lucrărilor de extindere a alimentării cu apă și canalizare. „Ne rupem mașinile”, spun localnicii.

„De un an ne chinuim cu străzile din satele Vadu Părului și Albești Muru, atât pe strada principală, cât și pe străzile adiacente.

Nu mai putem circula de gropi. Ne rupem mașinile. Toată bucșăraia de la mașină e distrusă din cauza gropilor”, ne-a scris un cititor.

„De anul trecut e un calvar. Au promis că se vor finaliza lucrările în august, dar am rămas cu aceeași problemă: gropile din drum. Încercăm să le ocolim, dar toate străzile sunt pline de gropi de la un capăt la altul”, a povestit un alt localnic.

„Există un disconfort, dar lucrările erau necesare”

Contactat telefonic, primarul comunei Albești Paleologu, Marian Panait (PSD), le dă dreptate oamenilor din cele două sate, dar spune că lucrările de extindere a alimentării cu apă și canalizare erau absolut necesare.

„A început refacerea carosabilului. Execuția lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare a fost finalizată, iar acum se lucrează la carosabil.

Există, într-adevăr, un disconfort, dar lucrările erau necesare. Mi-au scris oamenii și mie pe Facebook că își rup mașinile.

Oamenii nu mai au răbdare. Le dau dreptate, dar pe de altă parte aceste lucrări, care fac parte dintr-o investiție mare, erau absolut necesare”, ne-a precizat Marian Panait, primarul comunei Albești Paleologu.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere operatorului regional Hidro Prahova cu privire la termenul de finalizare al lucrărilor.