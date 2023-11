Salvatorii de vieți din Munții Ciucaș, nominalizați la Gala Comunității Prahovene

Alexandra și Dragoș State, doi tineri care se implică împreună în activitățile Salvamont Cheia, au fost nominalizați la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

Se spune că „muntele nu iartă”. Un pas greșit sau alegerea unui traseu cu grad mare de dificultate de către o persoană fără experiență poate conduce la accidentări grave sau chiar la tragedii.

Alexandra și Dragoș State, chiar dacă au o companie și sunt părinți a trei copii, au ales se implice împreună în activitățile Salvamont Cheia, din dorința de a ajuta și de a salva vieți.

Tot din dorința de a veni în sprijinul celor care aleg ca destinație muntele, cei doi se implică, ca voluntari, în organizarea de acțiuni de marcare a traseelor, de recondiționare a refugiilor și de ecologizare a zonelor montane.

„În 2003 am înființat Serviciul Voluntar de Salvare Montană pentru Munții Ciucaș. Prin ONG Clubul de Turism și Alpinism Ciucaș am primit o sponsorizare de la Crucea Roșie și am făcut un curs de prim ajutor. După aceea am fost, în vara lui 2004, cu banii noștri, la prima Școală de Salvamont.

Am stat la cort și am mâncat din traistă. În anul 2004 s-a dat o lege prin care Consiliile Județene pe raza cărora există zone muntoase, dar nu există servicii locale, pot înființa Servicii Publice Judetene Salvamont. Din acel an, alături de o parte din colegi, am depus documentele pentru a înființa Serviciul Public Județean Salvamont Prahova, formația Cheia și formația Azuga.

Din anul 2004 suntem salvatori montani, cu contract de voluntariat. Ulterior, am încheiat un contract de muncă cu jumătate de normă”, ne-a povestit Alexandra State.

Salvatori de vieți, din pasiune și iubire pentru oameni și munte

La doar 18 ani, Alexandra State a ales să participe la operațiunile de salvare, în calitate de voluntar. Tot din pasiune pentru munte, dar și din dorința de a salva vieți, Dragoș State a ales să devină salvamontist, în prezent fiind șef al formației Salvamont Cheia.

„Pentru noi a fost pasiune și iubire pentru oameni și munte. În Munții Ciucas nu era serviciu salvamont. Faptul că am avut înclinații pentru sporturi montane si am putut dezvolta abilitățile necesare au fost un atuu în alegerea acestei meserii”, a precizat Alexandra State, care și-a amintit de prima intervenție la care a participat.

„O fetiță în vârstă de 10 ani s-a împiedicat și a murit pe Vâlcelul de sub Vârful Ciucaș. Eu aveam 18 ani… Fiind la început, mi-am dat seama că Voința Divină este superioară voinței mele personale. Tot atunci am decis să mă antrenez și să fac tot ce ține de mine să pot ajuta și salva vieți”, ne-a povestit Alexandra State.

Intervențiile pe munte nu sunt, însă, ușoare. Iarna principalul inamic este vremea. Ninsoarea, vântul puternic sau frigul pot face ca o misiune de salvare să aibă un grad ridicat de dificultate.

În astfel de condiții, pentru victimă, contează orice secundă, pentru că nu doar rănile pot conduce la un sfârșit tragic. Hipotermia se instalează rapid. În acele momente, misiunea de salvare este contra cronometru.

În cei 20 ani, au existat multe intervenții. Indiferent de condițiile meteo, indiferent dacă apelul era la miez de noapte sau dacă traseele montane erau greu accesibile…

Alexandra State și-a amintit de o altă intervenție. Un turist mai în vârstă s-a rătăcit de grup și a pierdut traseul marcat. Era iarnă și ningea.

„Dragoș și câțiva colegi au plecat în căutarea bărbatului. Ningea și urmele erau acoperite rapid. Bărbatul a fost găsit. Se resemnase… Stătea întins pe jos, cu fața spre cer, în timp ce ninsoarea nu contenea. A venit jos cu Dragoș. De atunci în fiecare an îi trimite lui Dragoș o scrisoare de multumire că a mai putut sărbători încă un an alături de soția lui”, ne-a povestit Alexandra State.

Pentru Dragoș State, cele mai dificile intervenții sunt cele în care salvatorii trebuie să recupereze persoane decedate pe munte.

„Celelalte intervenții nu le putem numi dificile, indiferent de gradul de dificultate, de tehnica necesară, întrucât ne place ceea ce facem”, ne-a spus Dragoș State, șef al formației Salvamont Cheia.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu muntele trebuie spus însă că intervențiile pentru salvarea de vieți presupun o pregătire temeinică, dar și o condiție fizică deosebită.

Tot pentru salvarea de vieți, având în vedere că existau probleme de comunicare pe văile Ciucașului, au reușit montarea unui repetor radio, independent din punct de vedere energetic, pentru formația Salvamont.

Alexandra și Dragoș State, salvatorii de vieți din Munții Ciucaș, efectuează patrule pe munte, organizează și participă la acțiuni de igienizare, dar și pentru întreținerea și marcarea traseelor montane.

Dacă îți place povestea lor și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023, ora 23:59.