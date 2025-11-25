Țările UE, obligate să recunoască căsătoriile gay încheiate în alt stat membru

Marți, 25 noiembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a dat o hotărâre prin care fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, potrivit Digi24.

Hotărârea, dată în cazul unui cuplu de polonezi gay căsătoriți în Germania, cărora țara de origine refuză să le înregistreze certificatul de căsătorie, se aplică tuturor statelor membre UE. Potrivit AFP, în Polonia mariajul între persoane de acelaşi sex nu este permis.

Cei doi polonezi au sesizat CJUE și au câștigat. În motivarea hotărârii, Curtea a arătat că refuzul Poloniei „este contrar dreptului” european, deoarece constituie un obstacol în calea libertăţii cetăţenilor în cauză de a se deplasa dintr-o ţară în alta, bucurându-se în acelaşi timp de drepturile dobândite în cadrul Uniunii Europene.

Refuzul „încalcă această libertate, precum şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”, a decis CJUE.

„Prin urmare, statele membre sunt obligate să recunoască, în scopul exercitării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii, starea civilă dobândită legal într-un alt stat membru”, a adăugat instanţa.

Totuși, CJUE clarifică faptul că, Polonia nu este obligată să includă căsătoria între persoane de acelaşi sex în legislaţia sa naţională.

Sursa: Digi24.