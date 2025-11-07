- Publicitate -
Avertizare meteo de ploi și vânt puternic. La munte va ninge

Marius Nica
ploaie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare valabilă în intervalul 7 noiembrie, ora 10 – 9 noiembrie, ora 10. Fenomenele vizate sunt precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, în intervalul menționat va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70-80 km/h pe creste,  în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50-60 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La Ploiești vremea va fi în general închisă și va ploua astăzi și sâmbătă. Temperatura minimă se va situa între 8 și 10 grade, iar maxima nu va depăși 12 grade. Duminică, vremea va fi însorită, iar maxima va urca până la 16 grade.

