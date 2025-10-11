Lucrările din Mitică Apostol, reclamate de localnici. Reacția Apa Nova Ploiești

Mai mulți cititori care locuiesc în cartierul Mitică Apostol au sesizat redacției disconfortul cauzat de lucrările de racordare a sistemului de canalizare la stația de epurare.

Localnicii reclamă disconfortul creat de lucrări

”Ne confruntăm de o perioadă îndelungată cu un disconfort semnificativ cauzat de lucrările nefinalizate: drumuri deteriorate, șanțuri deschise, acces dificil către locuințe și un ritm lent al intervențiilor.

Deși proiectul este unul necesar și benefic pe termen lung, stadiul actual al lucrărilor ridică semne de întrebare legate de modul de execuție și de respectarea termenelor asumate” este mesajul transmis pe adresa redacției.

Reacția Apa Nova Ploiești

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții companiei Apa Nova Ploiești au transmis următorul punct de vedere:

”În Cartierul Mitică Apostol se află în derulare proiectul de realizare a microstației de epurare, parte a programului de investiții stabilit prin Actul Adițional 4 (AA4) al contractului de concesiune dintre Primăria Municipiului Ploiești și Apa Nova Ploiești. Proiectul a fost demarat la începutul lunii august 2025 și se desfășoară conform graficului de execuție, în termenele asumate contractual.

Zona de intervenție este situată la marginea cartierului, pe un teren deschis, neasfaltat. Etapa de montare a conductelor de aspirație și refulare a fost finalizată, iar șanțurile rezultate în urma acestor lucrări au fost deja astupate.

În contextul ploilor recente, s-au produs tasări locale ale solului proaspăt compactat, un fenomen normal în această etapă.

La începutul săptămânii viitoare se vor derula lucrări de completare a unui strat de beton concasat până la amplasamentul viitoarei stații, în vederea stabilizării terenului. În paralel, se vor demara lucrările pentru realizarea fundației, împrejmuirilor și montarea efectivă a echipamentelor microstației.

Tot în Cartierul Mitică Apostol se desfășoară și un alt proiect de investiții, care vizează dezvoltarea rețelei de apă potabilă, ceea ce poate genera uneori confuzii între cele două șantiere. Ambele proiecte sunt în grafic și vor fi finalizate la termenele stabilite.

Regretăm disconfortul temporar creat locuitorilor din zonă și le mulțumim pentru înțelegerea și răbdarea de care dau dovadă. Astfel de investiții sunt esențiale și vor aduce beneficii reale comunității, prin asigurarea unei infrastructuri moderne de apă potabilă și canalizare, care va contribui la îmbunătățirea condițiilor de confort din Cartierul Mitică Apostol”.