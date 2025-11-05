Axinia (ECR): Bruxelles a devenit raiul infractorilor

Liderul AUR Prahova, europarlamentarul Adrian Axinia, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a inițiat o scrisoare către președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind creșterea explozivă a infracționalității în Bruxelles, în condițiile în care aici se regăsesc multiple instituții europene, inclusiv Parlamentul și Comisia.

Scrisoarea cosemnată de câteva zeci de eurodeputați semnalează incapacitatea autorităților belgiene de a ține sub control fenomenul infracțional, mai ales cel generat de migranți. Această realitate este înrăutățită de perspectiva atacurilor teroriste, având în vedere precedentele din 2014, 2016, 2022 și 2023. În acest context, este de interes dialogul Comisiei Europene cu autoritățile belgiene și ce măsuri se iau pentru a garanta siguranța cetățenilor și a instituțiilor europene.

„La cinci minute de mers de Parlamentul European, există ghetouri în care îți este pur și simplu frică să te găsească seara. Crime, furturi, tâlhării, violuri și agresiuni fizice – toate acestea sunt fenomene la ordinea zile în Capitala Europei. Este rezultatul migrației ilegale încurajate de la vârful instituțiilor europene pentru care ideologia este mai importantă decât siguranța persoanei.

Există cazuri în care europarlamentari sau angajați ai Parlamentului European au fost victime ale unor infracțiuni și Poliția belgiană a ridicat din umeri nepăsătoare. Este o situație profund îngrijorătoare care dă măsura declinului siguranței în Europa. În acest context, am întrebat-o pe Ursula von der Leyen dacă există un dialog cu autoritățile belgiene, dacă există un mecanism de monitorizare a unor cerințe minimale de securitate și dacă nu cumva, în absența unei îmbunătățiri a situației, instituțiile europene trebuie relocate. Merită spus că, prin comparație, la Strasbourg, lucrurile stau mult mai bine”, a declarat eurodeputatul prahovean Adrian Axinia (ECR).

În scrisoarea inițiată de liderul europarlamentarilor AUR, se evidențiază și faptul că, în România, siguranța cetățeanului este mai mare decât în Capitala Uniunii Europene. Spre exemplu, Bruxelles are al doilea cel mai mare număr de crime din UE: 3,19 omoruri la 100.000 de locuitori conform datelor din 2023.

„În scrisoarea pe care am trimis-o Comisiei, am evidențiat ipocrizia conducerii UE. Pe noi ne-au ținut afară din Schengen 14 ani pentru securitatea frontierelor, iar ei sunt incapabili să garanteze securitatea cetățeanului. Uniunea Europeană nu își poate permite ca orașul Capitală să fie perceput ca nesigur, afectat de crime zilnice, amenințări teroriste repetate și un sistem de poliție ineficient.

Aceasta este o chestiune de credibilitate, de responsabilitate față de cetățeni și de funcționarea în sine a Uniunii. Prin urmare, am cerut Ursulei von der Leyen, un răspuns concret și transparent privind măsurile care se iau pentru siguranța publică și pentru a evalua alternative în cazul în care situația nu se îmbunătățește”, a concluzionat Axinia.